Playoffs der Deutschen Eishockey Liga DEL-Playoffs: Eisbären Berlin nach viertem Sieg gegen Mannheim im Halbfinale Stand: 26.03.2024 22:16 Uhr

Mit dem vierten Sieg in Folge haben die Eisbären Berlin am Dienstagabend die Viertelfinal-Serie gegen die Adler Mannheim für sich entschieden. Boychuk traf in einem packenden Duell kurz vor Schluss zum 3:2-Sieg.

Die Eisbären Berlin stehen im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Dienstagabend gewannen die Hauptstädter das fünfte Viertelfinalspiel gegen die Adler Mannheim mit 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) und setzten sich damit in der Best-of-Seven-Serie mit 4:1 durch. Zach Boychuk erzielte zwei Tore, außerdem traf Julian Melchiori für die Berliner, die eine starke kämpferische Leistung zeigten.

Melchiori sorgt für Traumstart

Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin hatte es vor dem Duell geahnt: "Der letzte Sieg in einer Serie ist immer der schwerste. Wir treffen auf ein Team, welches nun mit dem Rücken zur Wand steht und dementsprechend alles geben wird. Wir müssen mit der gleichen Intensität dagegenhalten. Ich erwarte wieder ein enges Spiel, bei dem um jeden Zentimeter gekämpft wird", so Aubin. Und er sollte Recht behalten.



Vor 14.200 Zuschauern in der erneut ausverkauften Arena am Ostbahnhof gelang den Hausherren ein perfekter Start: Nach 59 Sekunden verwertete Melchiori eine feine Vorarbeit von Marcel Noebels. Die Berliner waren danach klar überlegen, verpassten es aber, ihren Vorsprung auszubauen. So fanden die Gäste in der Endphase des Auftaktdrittels besser in die Begegnung und konnten durch einen Treffer von Matthias Plachta ausgleichen.

Sorgten erneut für eine würdige Kulisse in der Arena am Ostbahnhof: Die Fans der Eisbären Berlin.

Nach der ersten Pause vergaben beide Teams einige gute Gelegenheiten, ehe die Gastgeber von einer doppelten Überzahlsituation profitierten. Boychuk traf zur erneuten Führung, wieder kam die Vorlage von Noebels. Nachdem die Berliner im Schlussdrittel einige klare Konterchancen ausgelassen hatten, sorgte John Gilmour im Powerplay für den erneuten Ausgleich der Gäste. Doch Boychuk schaffte nach einer energischen Einzelleistung noch für die späte Entscheidung zugunsten der Berliner.

Eisbären zum 17. Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale

"Ich bin sehr stolz", sagte Eisbären-Coach Aubin nach Spielende am Mikrofon bei Magenta Sport. "Wir haben uns nach dem ersten Spiel, als unsere Nerven mitgespielt haben, immer weiter gesteigert. Das war eine tolle Serie."



Nach der 1:7-Auftaktpleite haben die Berliner alle weiteren Spiele gegen Mannheim gewonnen und stehen nun zum 17. Mal in der Klubgeschichte in der Vorschlussrunde. Im Halbfinale stehen auch die Fischtown Pinguins Bremerhaven und Titelverteidiger Red Bull München. Der letzte Teilnehmer wird zwischen den Straubing Tigers und den Schwenninger Wild Wings ermittelt.

