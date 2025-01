Rückrunden-Auftakt Das spricht für (und gegen) einen Aufstieg von Energie Cottbus in die 2. Bundesliga Stand: 15.01.2025 12:57 Uhr

Nach einer herausragenden Hinrunde steht Energie Cottbus in der 3. Liga vor dem Start der Rückserie auf dem zweiten Platz - einem Aufstiegsrang. Gelingt den Fußballern aus der Lausitz wirklich der Durchmarsch aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga? Der rbb sendet den Rückrunden-Auftakt von Energie Cottbus bei Arminia Bielefeld am Samstag (14 Uhr) live im Fernsehen und als Stream bei rbb|24.

Pro: Sinnvolle Verstärkungen im Winter

Viel Verbesserungsbedarf gab es bei den Lausitzern nach der herausragenden Hinrunde nicht. Trotzdem hat Energie sich punktuell noch einmal verstärkt. Mit Erik Engelhardt kommt ein alter Bekannter zurück ins Stadion der Freundschaft. Der 26 Jahre alte Stürmer spielte bereits in der Saison 2021/22 für Cottbus. Damals gelangen ihm in der 3. Liga stolze 19 Treffer und 14 Torvorlagen in 34 Spielen, ehe es ihn zum VfL Osnabrück zog. "Dass er gut ist, das wusste ich. Aber dass er so eine Körpersprache hat, dass er so eine Ausstrahlung auf die Mannschaft hat. Zuletzt hat mir ein Spieler gesagt: Trainer, die Verpflichtung ist ein Jackpot. Ich glaube, damit ist alles gesagt", erläuterte Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz zuletzt glücklich.



Der zweite neue Spieler im Kader ist Mittelfeldspieler Erik Tallig. Wobei der 25-Jährige gar nicht so neu ist. Tallig, der zuletzt vereinslos war, spielte in den letzten Wochen zur Probe bei Energie. Dabei überzeugte er die Verantwortlichen offenbar und hat nun einen Vertrag für die zweite Saisonhälfte unterschrieben. "Erik hat sich hier vom ersten Tag an auf und neben dem Platz top präsentiert und zeigt im Training, dass er Bock hat und was er kann", sagte Wollitz.

"Ich schließe das nicht aus, dass ich weitermache" Eigentlich wollte Claus-Dieter Wollitz nach der Saison vom Trainerposten bei Energie Cottbus zurücktreten. Doch nach Hinrunden-Platz zwei rufen viele nach einem Verbleib. Auch Wollitz selbst scheint umzudenken. Eigentlich wollte Claus-Dieter Wollitz nach der Saison vom Trainerposten bei Energie Cottbus zurücktreten. Doch nach Hinrunden-Platz zwei rufen viele nach einem Verbleib. Auch Wollitz selbst scheint umzudenken. mehr

Contra: Dem Liganeuling könnte langfristig die Abgezocktheit fehlen

Das Selbstverständnis, mit dem Energie Cottbus in der Hinrunde als Aufsteiger durch die 3. Liga rauschte, überraschte viele. Egal, ob Spitzenteam oder Abstiegskandidat - Energie holte seine Punkte.



Mittlerweile hat sich in der Tabelle aber eine Spitzengruppe gebildet. Dynamo Dresden, der FC Saarbrücken, Arminia Bielefeld, der FC Ingolstadt und natürlich Energie Cottbus als Zweitplatzierter gehören zu den heißesten Aufstiegskandidaten. Insbesondere Dresden und Bielefeld, die in den vergangenen Jahren regelmäßig in der 2. oder sogar in der 1. Bundesliga spielten, könnten im Aufstiegsrennen dank ihrer Erfahrung letztlich die Nase vorn haben.

Pro: Cottbus hat nichts zu verlieren

Ja, Cottbus geht als Zweitplatzierter und mit einigen Punkten Vorsprung in die Rückrunde. Nein, der FC Energie muss deswegen nicht zwangsläufig aufsteigen. Die Erwartungshaltung in der Lausitz ist trotz der furiosen Hinserie geringer als bei anderen Klubs. Das Ziel von Wollitz und Co. vor der Saison lautete Klassenerhalt. Der Klub möchte sich nachhaltig im Profifußball etablieren.



Das ist bei einigen Klubs anders. Dresden, Bielefeld, aber auch die Zweitligaabsteiger Hansa Rostock und Wehen Wiesbaden werden schon eher auf den Aufstieg gehofft haben oder das auch weiterhin tun – aus sportlichen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das erhöht den Druck, den Cottbus in dieser Form nicht hat. Für Energie kann das – wie in der Hinrunde zu sehen war – eine befreiende Wirkung haben.

Wieso sich die 3. Liga perfekt für den Durchmarsch eignet Aufsteiger Energie Cottbus überwintert auf dem zweiten Platz der 3. Liga. Sind die Lausitzer bereit für den Durchmarsch? Vorbilder gibt es in jüngerer Vergangenheit jedenfalls gleich mehrere - und das hat strukturelle Gründe. Von Johannes Mohren Aufsteiger Energie Cottbus überwintert auf dem zweiten Platz der 3. Liga. Sind die Lausitzer bereit für den Durchmarsch? Vorbilder gibt es in jüngerer Vergangenheit jedenfalls gleich mehrere - und das hat strukturelle Gründe. Von Johannes Mohren mehr

Pro: Energie kann sich auf personelle Kontinuität verlassen

Sowohl auf, aber auch neben dem Platz wirken bei Energie seit einiger Zeit dieselben Personen. Das scheint sich in der 3. Liga, in der andere Vereine mit regelmäßigen Umbrüchen zu kämpfen haben, auszuzahlen. Trainer Claus-Dieter Wollitz kennt seine Mannschaft, und den Verein sowieso, in- und auswendig.



Sein Team ist seit vielen Monaten eingespielt oder arbeitet sogar bereits seit Jahren zusammen. In der Hinrunde stand nicht selten ein Großteil der Mannschaft auf dem Rasen, die den Klub in der letzten Saison aus der Regionalliga in die 3. Liga gebracht hat. Die Spieler kennen so die gegenseitigen Stärken und Schwächen, auch das Spielsystem ist beinahe perfekt einstudiert. Diese Sicherheit dürfte ein weiterer Pluspunkt für Energie in der Rückrunde werden.



Sendung: Fußball 3. Liga live - Arminia Bielefeld vs. Energie Cottbus, 18.01.25, 14 Uhr