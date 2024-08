Arena am Ostbahnhof Darts-Premier-League kommt 2025 wieder nach Berlin Stand: 27.08.2024 14:50 Uhr

Die Darts-Elite macht im Rahmen der Premier League voraussichtlich auch im kommenden Jahr Halt in Berlin. Das gab die Professional Darts Corporation (PDC) am Dienstag bekannt.



Demnach wird die Hauptstadt mit der Arena am Ostbahnhof am 3. April 2025 den neunten von insgesamt 16 Spieltagen austragen, bevor bei den Play-offs in London um den prestigeträchtigen Titel gespielt wird. Berlin ist damit zum sechsten Mal Mit-Austragungsort der Premier League.

Auch Rotterdam ist Station

Insgesamt geht es um ein Preisgeld von einer Million Pfund (etwa 1,18 Millionen Euro). Ob auch ein Deutscher bei der Premier League teilnehmen wird, entscheidet sich im weiteren Saisonverlauf. Dabei sein dürfte der 17-jährige Brite und derzeitige PDC-Juniorenweltmeister und PDC-Vizeweltmeister Luke Littler.



Nur die besten vier Profis der Weltrangliste sind für das Einladungsturnier gesetzt, die restlichen vier Plätze werden per Wildcard vergeben. In der Regel wird das vollständige Starterfeld nach der Weltmeisterschaft in London bekanntgegeben.



Den Auftakt macht am 6. Februar Belfast. Berlin sowie Rotterdam (17. April) sind die einzigen Stationen auf dem europäischen Festland. Die Play-offs in der Londoner O2-Arena sind für den 29. Mai angesetzt. Für diese qualifizieren sich die besten vier Spieler nach den 16 Spieltagen der Vorrunde.

Sendung: rbb24 Inforadio, 27.08.24, 15:15 Uhr