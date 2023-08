Kanu-WM Canadier-Duo Hecker/Kretschmer holt Gold über 500 Meter Stand: 27.08.2023 17:17 Uhr

Am Schlusstag der Kanu-WM in Duisburg hat der Canadier-Zweier mit dem Berliner Tim Hecker und Peter Kretschmer aus Leipzig über 500 Meter die Goldmedaille gewonnen. Das neu formierte Duo siegte am Sonntag dank eines starken Schlussspurts mit einer Zeit von 1:36,972 und hatte damit mehr als eine Sekunde Vorsprung auf die Boote aus China und Spanien.

Auch gemischtes Kajak holt Gold

Nach dem Sieg ließen sich die beiden von den Zuschauern an der Strecke feiern. "Unbeschreiblich. Das ist unglaublich krass mit diesem Fanblock da drüben", sagte Hecker zu Tränen gerührt am ZDF-Mikrofon. Kretschmer meinte: "In dem Moment, als wir über die Ziellinie gefahren sind und das gesehen haben: Einfach geil."



Im nicht-olympischen gemischten Kajak holten derweil die Berlinerin Lena Röhlings und Jacob Schopf vom KC Potsdam ebenfalls Gold. Der Canadier-Vierer mit Lisa Jahn aus Berlin sowie den Potsdamerinnen Hedi Kliemke, Annika Loske und Ophelia Preller fuhr zu Silber.



Sebastian Brendel aus Potsdam konnte sich am Sonntag über seine zweite WM-Medaille freuen: Der dreifache Olympiasieger gewann im Canadier-Einer über die 5.000-Meter-Strecke Silber. Am Vortag hatte er über die 1.000 Meter Bronze geholt.



Beim Para-Kanu gewann am Abschlusstag die Berlinerin Felicia Laberer in der Klasse KL3 Bronze und sicherte sich somit einen Quotenplatz für die Paralympischen Spiele in Paris.

