Rastplatz in Hessen Bus mit Energie-Cottbus-Fans in Hessen angegriffen - mindestens neun Verletzte Stand: 10.03.2025 20:10 Uhr

Nach einem Auswärtsspiel in Saarbrücken ist ein Bus mit Energie-Fans überfallen worden. Bisher Unbekannte attackierten die Cottbus-Anhänger auf einem Parkplatz in Hessen - laut Polizei wurden neun Menschen teils schwer verletzt.

Nach einem Fußballspiel in Saarbrücken ist ein Bus mit Fans von Energie Cottbus angegriffen worden. Mehrere der Businsassen wurden bei der Attacke teils schwer verletzt, wie die Polizeidirektion Osthessen am Montag mitteilte. Zuerst hatte der Fußball-Drittligist am Montag auf seiner Internetseite auf den Angriff hingewiesen [fcenergie.de].

Polizei: Neun Menschen teils schwer verletzt

Laut Polizei wurden neun Personen im Alter zwischen 21 und 53 Jahre aus den Landkreisen Spree-Neiße, Cottbus sowie Elbe-Elster durch Schläge zum Teil schwer verletzt. Zwei Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden. Der Verein sprach von "mehr als zehn Personen" und vier Personen, die in Kliniken behandelt wurden.

Verein: Bus bei Zwischenstopp von Vermummten attackiert

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Samstagabend auf dem auf dem Parkplatz "Nadelöhr" an der A4 bei Bad Hersfeld (Hessen), zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Wildeck-Hönebach. Laut Verein befand sich der Bus auf der Heimfahrt von einem Auswärtsspiel in Saarbrücken. Im Bus befanden sich laut Verein rund 50 Personen, darunter auch Frauen und Kinder.



Laut Polizei stoppte der Bus gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz. Kurz darauf hielten dort auch Fahrzeuge mit mehreren Personen, "bei welchen es sich augenscheinlich um Anhänger eines anderen Fußballvereins gehandelt hat", wie es von der Polizei hieß. Diese Personen sollen die Cottbus-Anhänger unvermittelt körperlich angegriffen haben. Laut Polizei entwendeten sie auch Fan-Artikel im Wert von schätzungsweise 500 Euro und flohen dann.

Dynamo Dresden "im Austausch mit Ermittlungsbehörden"

Vom Verein hieß es, es habe sich um rund 30 teils vermummte Angreifer gehandelt - mit schwarz-gelben Fan-Utensilien. Zeugen sprachen gegenüber der Polizei genauer von Emblemen des Fußballvereins Dynamo Dresden, welche die Täter getragen haben sollen.



Dem rbb teilte SG Dynamo Dresden am Nachmittag mit, der Verein habe "über die Vorkommnisse Kenntnis erlangt und steht hierbei bereits im Austausch mit den Ermittlungsbehörden". Gleichzeitig betonte der Verein: "Jegliche Art von Gewalt, insbesondere wenn Kinder und Familien betroffen sind, finden bei uns keinerlei Toleranz. Vor wenigen Tagen wurden unsere Anhänger in Rostock selbst Opfer von gezielten Angriffen - in diesem Fall gibt man in keiner Weise ein besseres Bild ab. Eine derartige Ausübung von Gewalt kann kein Zustand sein."Die Polizei ermittelt in dem Fall und bittet um sachdienliche Hinweise.

