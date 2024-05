Landespokal Brandenburg Holt sich Cottbus gegen Babelsberg 03 das Double? Stand: 23.05.2024 18:10 Uhr

Nachdem die Meisterschaft der Regionalliga Nordost perfekt gemacht wurde, kann Energie Cottbus am Samstag den Brandenburger Landespokal holen. Gegner Babelsberg sieht sich als Außenseiter, will aber den Partycrasher spielen.

Ist nach der Party vor der Party? Hinter den Spielern des FC Energie Cottbus liegen ereignisreiche Tage. Nach dem Sieg bei der Zweitvertretung von Hertha BSC und dem Aufstieg in die 3. Liga wurde in der Lausitz viel gefeiert.



"Wir haben viel Party gemacht und uns darüber gefreut, was wir erreicht haben", sagt Torjäger Tim Heike, der in den vergangenen Nächten etwas weniger geschlafen hat. Dienstagnachmittag stiegen er und seine Teamkollegen wieder in das Training ein. "Es war zunächst eine große Müdigkeit da. Aber seit Mittwoch wird wieder intensiv trainiert", so Claus-Dieter Wollitz, der im zweitägigen Partymarathon mittendrin war.

Letztes Spiel für SVB-Trainer Zschiesche

Nun gilt der Fokus aber dem letzten Saisonspiel, das es noch mal in sich hat. Im Stadion der Freundschaft steigt am Samstag (15:45 Uhr, im Livestream auf rbb24.de) das Landespokalfinale zwischen Cottbus und Babelsberg. Der Sieger darf sich über den Einzug in den DFB-Pokal - und mindestens 200.000 Euro an Prämien - freuen. Dazu kommen noch die Zuschauereinnahmen, die aber geteilt werden müssen.



"Wir freuen uns auf das Spiel. Und werden alles tun, um es zu gewinnen. Denn in einem Spiel ist alles möglich", so Babelsberg-Trainer Markus Zschiesche. Für ihn ist es das letzte Spiel als Coach der Babelsberger. Wo es für ihn weitergeht, will er noch nicht verraten. Mit Platz fünf in der Liga und dem Einzug in das Pokalfinale hat Zschiesche eine starke Saison hingelegt.



In der diesjährigen Regionalliga-Saison verloren die Filmstädter beide Partien (0:4 und 0:3). "Die Ergebnisse waren recht deutlich. Aber der Spielverlauf war es nicht. Wir haben gespielt und Cottbus hat die Tore geschossen. Da müssen wir cleverer sein", sagt Zschiesche. Immerhin konnten die Nulldreier im Corona-Jahr 2021 das Landespokal-Halbfinale in Cottbus mit 3:0 gewinnen. Energie befand sich zu dem Zeitpunkt gerade im Umbruch.



Wenig später begann die dritte Amtszeit von Claus-Dieter Wollitz beim FCE. Er formte wieder eine Meistermannschaft und brachte die Lausitzer vor wenigen Tagen zurück in den Profifußball. "Die gewonnene Meisterschaft gibt uns Selbstvertrauen. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Mannschaft mit viel Überzeugung auftreten wird", sagt Wollitz.

Was wird aus Torjäger Heike?

Auch wenn ein Großteil des Kaders in der neuen Saison in Cottbus bleibt, könnte es am Samstag für manchen Spieler auch der letzte Auftritt im Energie-Trikot sein. Denn ein Teil der bestehenden Verträge soll aufgelöst werden. Und dann ist auch noch offen, wie es mit Top-Torjäger Tim Heike weitergeht. Zu seiner Zukunft wollte er sich am Donnerstag gegenüber rbb|24 nicht äußern.



Die Begehrlichkeiten von anderen Klubs sind aber groß. Schließlich hat der Angreifer in der Liga 21 Tore geschossen. Dazu kommt noch ein Treffer im Landespokal. "Wir wollen jetzt die letzten Körner sammeln und vor heimischer Kulisse das Double perfekt machen."



Gewinnt Energie Cottbus erneut den Landespokal, dann folgt die nächste Party. Die könnte Samstagabend in der Innenstadt steigen. Die Stadt Cottbus plant einen Empfang an der Stadthalle. Danach gehen die Spieler in den wohlverdienten Urlaub.



Am 24. Juni beginnt dann die Vorbereitung auf die dritte Liga.

