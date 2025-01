Volleyball-Bundesliga BR Volleys starten mit Sieg gegen Karlsruhe ins Jahr Stand: 11.01.2025 19:21 Uhr

Die BR Volleys bleiben ungeschlagen in der Volleyball-Bundesliga. Zum Start ins Jahr gewannen die Berliner 3:0 (25:10, 25:20, 25:23) gegen die Baden Volleys SSC Karlsruhe. Der Tabellenerste hat nach 15 Siegen aus 15 Spielen insgesamt 45 Punkte auf dem Konto.

Der Jahresauftakt der BR Volleys in der Max-Schmeling-Halle fand im Rahmen der Kooperation mit den Volleyballerinnen des Berlin Brandenburger Sportclubs (BBSC) als Doppelspieltag vor 5.125 Zuschauern statt. Der Tabellenzwölfte der 2. Bundesliga Pro empfing im Anschluss ans Männerspiel den VfL Oythe.

Netzhoppers verpflichten Außenangreifer Kaliberda mehr

BR Volleys gewohnt souverän

Die BR Volleys begannen dominant gegen Karlsruhe und setzten sich früh ab. Insgesamt hatten sie 16 Satzbälle, um den ersten Durchgang für sich zu entscheiden (24:8). Im dritten Anlauf gelang der Satzgewinn, weil Karlsruhes Felix Roos den Ball ins Netz schlug (25:10).



Im zweiten Satz wiederholte sich das Bild. Der Rekordmeister legte eine Fünf-Punkte-Serie hin (5:1) und zwang die Gäste zur Auszeit. Wirklich verbessern konnte sich der Tabellenneunte aber nicht. Die Lücke wurde zwar kleiner, doch der Satz ging letztlich wieder an die BR Volleys (25:20).



Trainer Joel Banks stellte als Reaktion auf den Vorsprung seines Teams um, schonte weitere Stammspieler, nahm Routinier Johannes Tille vom Feld und ermöglichte Zuspieler Djifa Amedegnato Spielzeit. Der 3. Satz gestaltete sich deutlich ausgeglichener. Schließlich gerieten die Berliner sogar in Rückstand (17:18) und nahmen zwei Auszeiten. Tille kehrte zurück aufs Feld und die Gastgeber glichen aus (23:23). Kurz danach schlugen die Gäste einen weiteren Angriff ins Netz und verwandelten so unfreiwillig den Berliner Matchball (25:23).

So geht es für die BR Volleys weiter

Für die BR Volleys steht eine englische Woche an. Am Donnerstag, 16. Januar, spielen sie in der Gruppenphase der Champions League gegen ACH Volley Ljubljana. Das Hinspiel gegen die Slowenen hatten sie 3:1 für sich entschieden. Am Samstag, 18. Januar, geht es national mit einem Auswärtsspiel beim VfB Friedrichshafen weiter.



Die Baden Volleys reisen mit zwei Niederlagen aus der Hauptstadt ab. Bereits am Freitag hatten sie eine 1:3-Niederlage bei den Nachwuchsvolleyballern des VCO Berlin hinnehmen müssen. Für den VCO, der mit einer Wildcard am Ligabetrieb teilnimmt, waren es die ersten Punkte in der Saison.

Sendung: rbb24, 11.01.2025, 21:45 Uhr