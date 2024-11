Volleyball BR Volleys schlagen Ljubljana zum Champions-League-Auftakt - Hanes und Knigge trumpfen auf Stand: 12.11.2024 22:06 Uhr

Auftakt geglückt: Die BR Volleys sind am Dienstagabend mit einem 3:1-Heimsieg gegen ACH Volley Ljubljana in die neue Champions-League-Saison gestartet. Besonders Jake Hanes und Matthew Knigge trumpften auf.

Die BR Volleys sind mit einem Sieg in die Champions League gestartet. Am Dienstagabend setzte sich der Bundesliga-Rekordmeister 3:1 gegen ACH Volley Ljubljana durch (25:20, 23:25, 26:24, 25:21). Die beiden US-Amerikaner Jake Hanes und Matthew Knigge, die seit dieser Saison Teil des Berliner Kaders sind, spielten stark auf. Hanes kam auf 26 Punkte. Knigge konnte fünf erfolgreiche Blocks vorweisen.

BR Volleys zwischen nationaler Dominanz und Champions-League-Träumen Acht Spiele, acht Siege lautet der perfekte Bundesliga-Start der BR Volleys. Am Dienstag starten sie gegen Ljubljana in die Champions League - mit Träumen vom Final Four, einem Leader als Libero und einem guten Omen. Von Jakob Lobachmehr

BRV-Coach Joel Banks setzte in der Startaufstellung auf Mittelblocker Matthew Knigge statt Nehemiah Mote, der zuletzt pausieren musste. Die Volleys erspielten sich vor 4.638 Zuschauenden einen leichten Vorsprung, zu dem insbesondere Diagonalangreifer Jake Hanes beitrug. Mote kam beim Stand von 23:19 aufs Feld. Kurz darauf konnte Ljubljana den ersten Satzball abwehren. Den zweiten entschied Nationalspieler Tobias Krick über die Mitte zum 25:20-Satzgewinn.

Ljubljana meldet sich zurück

Die Anfangsphase des zweiten Satzes gestaltete sich enger. Die Gäste um Ex-Berliner Saso Stalekar schafften es kurz, sich leicht abzusetzen, dann zogen die BR Volleys auf 11:8 vorbei. Ljubljana nahm die Auszeit, konnte den Spielfluss des Deutschen Meisters dadurch aber nicht unterbrechen. Die Volleys vergrößerten den Vorsprung stattdessen auf 17:13.



Durch ein Ass von Matej Kök kamen die Gäste auf 16:18 ran. Banks nahm für Berlin die Auszeit, doch Ljubljana verkürzte und glich dann auf 20:20 aus. Schließlich sicherten sich die Slowenen den 24:23-Satzball und verwandelten sofort zum 1:1.



Dank zwei Blocks der US-Amerikaner Knigge und Hanes starteten die BR Volleys mit 3:1 in den dritten Satz. Die Gäste kämpften sich ran (7:7). Ähnlich wie im vorherigen Satz behielt Berlin erst die Überhand, fand sich dann durch mehrere kleine Fehler aber einem 16:17 und erstarkten Slowenen gegenüber. Aufschlagfehler auf beiden Seiten zogen sich bis zum 22:22 durch.

BR Volleys ziehen ins Pokal-Viertelfinale ein - Netzhoppers feiern Bundesliga-Heimsieg mehr

Hanes überragt - Tille entscheidet das Spiel

Die Volleys spielten ihre Angriffe exklusiv und erfolgreich über Hanes, der den Weg zum Satzball freimachte. Ljubljana wehrte ab. Hanes erzwang einen weiteren Satzball und sicherte zusammen mit Knigge im Block den 26:24-Satzgewinn.



Der Champions-League-Konkurrent fand im vierten Satz weiter keine Lösung für den 26-jährigen Hanes, hielt den Rückstand aber erst klein (8:11). Die Volleys reduzierten jedoch ihre Fehlerquote und erspielten einen Fünf-Punkte-Vorsprung (17:12). Das Block-Duo Hanes/Knigge bescherte dem Publikum in der Max-Schmeling-Halle ein 22:18.



Den ersten Matchball schlug Hanes ins Netz (24:21). Zuspieler Johannes Tille entschied schließlich das Spiel.



BRV-Geschäftsführer Kaweh Niroomand zeigte sich nach dem Auftaktsieg erleichtert. "Man hat uns angemerkt: Man muss sich so ein Niveau auch anspielen", sagte er gegenüber dem rbb. Diagonalangreifer Hanes könne in Zukunft den Unterschied ausmachen.

Sendung: rbb24, 12.11.2024, 21:45 Uhr