Volleyball-Champions League BR Volleys ringen Ankara einen Punkt ab Stand: 29.11.2023 18:04 Uhr

Die BR Volleys haben in der Königsklasse für eine Überraschung gesorgt, den großen Coup allerdings knapp verpasst. Der deutsche Volleyball-Meister verlor am zweiten Spieltag der Gruppenphase bei Halkbank Ankara am Mittwoch zwar mit 2:3 (25:19, 21:25, 25:19, 27:29, 10:15), sicherte sich aber wegen der beiden gewonnenen Sätze unerwartet einen Punkt.



Für die kampf- und spielstarken Gäste war sogar mehr möglich, aber im vierten Satz vergaben sie zwei Matchbälle zum 3:1-Sieg. Nächster Gegner der Volleys in der Königsklasse ist in zwei Wochen der italienische Meisterschaftsdritte GSD Piacenza, das Spiel findet wiederum auswärts statt.

BR Volleys holen Arbeitssieg in München mehr

Berlin lässt zwei Matchbälle ungenutzt

Die BR Volleys präsentierten sich in Ankara selbstbewusst. Timothee Carle sowie Diagonalangreifer Marek Sotola bewiesen offensiv ihre Durchschlagskraft. Mittelblocker Timo Tammemaa bereitete dem Gegner mit seiner konsequenten Blockabwehr und den wuchtigen Aufschlägen immer wieder Kummer.



Gute Nerven brauchten die Volleys im dritten Satz. Nach minutenlanger Diskussion wurde eine Challenge höchst umstritten zugunsten der Türken entschieden. Statt 18:15 stand es nur noch 17:16. Aber nach einer Roten Karte gegen Ankaras Earvin N'Gapeth wegen Reklamierens setzten sich die Berliner wenig später wieder mit 22:17 ab.



Im vierten Durchgang konnten die Gäste zwei Matchbälle zum 3:1-Sieg nicht nutzen und mussten sich beim dritten Satzball des Gegners nach Unstimmigkeiten in der Abwehr geschlagen geben. Den Tiebreak dominierte Ankara dann deutlich.

Sendung: rbb24, 29.11.2023, 18 Uhr