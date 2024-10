Boxen Boxen: Scull krönt sich gegen Shishkin zum neuen IBF-Weltmeister im Supermittelgewicht Stand: 20.10.2024 10:38 Uhr

William Scull ist neuer IBF-Weltmeister im Supermittelgewicht. Am Samstagabend bezwang der Kubaner den Russen Vladimir Shishkin in Falkensee nach 12 Runden in einem engen Fight mit einem einstimmigen Punktsieg (116:113, 116:112, 115:113).

Nach kurzem Abtasten wird Scull dominanter

Die erste Runde war noch von einem vorsichtigen Abtasten geprägt, doch mit zunehmender Dauer des Kampfes wurde Scull dominanter. Erst in der vierten Runde konnte Shishkin Druck ausüben und die Runde für sich entscheiden.



Anschließend wurde der Kubaner Scull – vor rund 1.000 Fans in der Halle – wieder stärker und setzte die klareren Schläge. Letztlich krönte er sich somit verdient, wenn auch nach Punkten knapp, zum neuen IBF-Weltmeister im Supermittelgewicht.

