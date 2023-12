Kurzbahn-EM Berliner Schwimmer Ole Braunschweig holt Silber Stand: 06.12.2023 18:04 Uhr

Der Berliner Schwimmer Ole Braunschweig hat am Mittwoch bei der Kurzbahn-Europmeisterschaft im rumänischen Otopeni die Silbermedaille über 50 m Rücken gewonnen. In 23,00 Sekunden musste sich Braunschweig im Finale nur dem Franzosen Mewen Tomac um 16 Hundertstel geschlagen geben.



Im vergangenen Jahr hatte Braunschweig auf der Langbahn EM-Bronze über diese Distanz gewonnen.



Braunschweigs Erfolg war die erste deutsche Medaille dieser EM. Die Titelkämpfe in Rumänien hatten am Dienstag begonnen un gehen noch bis Sonntag.

