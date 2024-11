Berliner Landespokal Berliner Landespokal: BFC Dynamo gewinnt Duell der Fußballkulturen gegen Delay Sports Stand: 16.11.2024 15:22 Uhr

Im "Duell der Fußballkulturen" im Berliner Landespokal hat Traditionsverein und Regionalligist BFC Dynamo im Achtelfinale einen deutlichen Kantersieg gegen Influencer-Klub und Kreisligist Delay Sports gefeiert.



Im Sportforum Hohenschönhausen, wo das Spiel trotz Heimrechts von Delay Sports aus Sicherheitsgründen ausgetragen wurde, setzte sich die Mannschaft von Dennis Kutrieb vor 4.500 Zuschauern klar mit 12:0 (5:0) durch.



Delay Sports wurde erst vor einigen Jahr gegründet und wird von den beiden Influencern Sidney Friede und Elias Nerlich, die im Internet Millionen Follower haben, vermarktet. Vielen Fußball-Traditionalisten ist der neue Klub ein Dorn im Auge. Bei einigen Spielen kann sich Delay Sports dank der großen Beliebtheit seiner Gründer jedoch über Hunderte Fans im Stadion und Zuschauerrekorde in der Kreisliga freuen.



BFC führt schnell deutlich

Im Sportforum Hohenschönhausen wurden die sportlichen Kräfteverhältnisse zwischen den beiden Klubs am Samstag allerdings früh deutlich. Es dauerte nur sechs Minuten, bis Karim El Abed den BFC in Führung brachte. Nach knapp 20 Minuten erhöhte Kevin Lankford (19.) auf 2:0. Der BFC hatte wie erwartet deutlich mehr Ballbesitz, die besseren Chancen und bestimmte so das Spiel. Bis zur Pause stellten McMoordy Hüther (31.), erneut Lankford (39.) per Elfmeter und Henry Crosthwait (46.) auf 5:0.



Nach der Halbzeit ging das Torfestival schnell weiter. Hüther mit seinem zweiten Treffer (47.) und Rufat Dadashov (49.) erzielten das sechste und siebte Tor. Wenig später trug sich dann auch Ivan Knezevic (52.) zum 8:0 in die Torjägerliste ein, ehe erneut Hüther (57.) mit einem Kopfball zum 9:0 traf.



Rund zehn Minuten vor Spielende machte John Liebet (78.) das Ergebnis mit dem zehnten Treffer für den BFC zweistellig. Dadashov (82.) mit seinem zweiten Treffer und Bennedikt Wüstenhagen (89.) sorgten mit den Toren elf und zwölf schließlich für den Endstand. Der BFC steht damit im Viertelfinale des Berliner Landespokals.



Sendung: rbbUM6, 16.11.24, 18 Uhr