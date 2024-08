Beachvolleyball-EM in Niederlanden Berliner Beachvolleyballer Nils Ehlers und sein Partner Clemens Wickler sind Vize-Europameister Stand: 18.08.2024 16:37 Uhr

Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler müssen sich zum zweiten Mal mit einem zweiten Platz zufrieden geben. Die Gewinner der Olympischen Silbermedaille verloren am Sonntag das Finalspiel der Europameisterschaft in Den Haag mit 1:2 (21:17, 20:22, 5:15) gegen Martins Plavins und Kristian Fokerots aus Lettland.

EM- und Olympia-Silber

Vor gut einer Woche hatten sich der gebürtige Berliner Ehlers und sein Partner Wickler bei den Olympischen Spielen in Paris erst im Finale den starken Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig geschlagen geben müssen und die Silbermedaille geholt. In den Niederlanden scheiterten sie nun wieder an der letzten Hürde.



Einen EM-Titel für Deutschland gab es trotzdem: Svenja Müller und Cinja Tillmann hatten am Samstag ihr Finalspiel mit 2:0 (21:17, 21:18) gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti gewonnen.

