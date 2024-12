Berlin weiter im Rennen Berlin weiter im Rennen bei angestrebter Olympia-Bewerbung Stand: 07.12.2024 14:40 Uhr

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat den nächsten formalen Schritt in Richtung einer Bewerbung um die Olympischen Spiele gemacht. Die DOSB-Mitgliederversammlung entschied am Samstag in Saarbrücken ohne Gegenstimme, dass der Verband in den sogenannten Continuous Dialogue mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eintreten solle.



Der deutsche Sport setze ein "klares Zeichen" für die Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert. "Ein Zeichen, das auch international Beachtung finden wird." Mit der Aufnahme des Dialogs gilt der DOSB als interessierte Partei und hinterlegt international seine Ambitionen. Die ursprünglich bereits für dieses Jahr anvisierte Entscheidung über "mindestens ein finales Bewerbungskonzept" soll am 6. Dezember 2025 auf der nächsten DOSB-Mitgliederversammlung fallen.



Die großen Fragen bleiben offen

Der DOSB wird mit dem verantwortlichen IOC jetzt zunächst unverbindliche Gespräche über die Ausrichtung künftiger Olympischer und Paralympischer Spiele führen. Mit welcher Stadt beziehungsweise welcher Region sich Deutschland bewerben würde, ist weiterhin offen.



"In welcher Stadt, in welcher Region wird sich Deutschland jetzt bewerben, für die Spiele 2040 oder 2036? Diese Frage werden wir heute nicht beantworten können, und dafür gibt es Gründe", sagte Weikert. Einer der Gründe sei, dass der DOSB erst seit Ende Juni wisse, "dass der Bund die Bewerbung finanziell unterstützt". Kurz vor dem Zusammentreffen am Sportcampus Saar war der Dachverband von seinem ursprünglichen Konzept mit einer Bewerbung von mehreren Städten abgewichen. Es solle stattdessen einen Hauptort geben, dazu Satelliten für bestimmte Sportarten.



Vier Regionalkonzepte werden verfeinert

Weikert kündigte an, dass vier Regionalkonzepte zu Beginn des neuen Jahres verfeinert werden würden. Er danke "Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig und München sowie den Bundesländern Bayern und Nordrhein-Westfalen", die diesen Weg mitgehen würden. Er sei

zuversichtlich, dass der Mitgliederversammlung im kommenden Jahr ein Konzept vorgestellt werden könne, dass "nicht nur mitspielen, sondern auch gewinnen" könne.



Sendung: rbb24 Inforadio, 07.12.24, 14:15 Uhr