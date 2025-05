2:2 gegen Werder Bremen Benes-Treffer Sekunden nach Einwechslung: Union Berlin spielt Remis gegen Werder Bremen Stand: 03.05.2025 18:51 Uhr

2:2 nach 0:2-Rückstand: Union Berlin holt ein Remis gegen Werder Bremen, weil Laszlo Benes eine halbe Minute nach seiner Einwechslung den Ausgleich markiert. Das Team von Steffen Baumgart bleibt damit seit Anfang März ungeschlagen.

Union Berlin bleibt mit dem 2:2-Unentschieden gegen Werder Bremen auch im achten Spiel nacheinander ungeschlagen

Mit der Serie stellt das Team von Steffen Baumgart einen viereinhalb Jahre alten Klubrekord in der Bundesliga ein, der unter dem damaligen Trainer Urs Fischer aufgestellt wurde

Werder Bremen bleibt im sechsten Spiel nacheinander ohne Niederlage

Der 1. FC Union Berlin setzt seine Erfolgsserie fort. Der Fußballklub aus Köpenick holte am Samstagnachmittag gegen den SV Werder Bremen einen 0:2-Rückstand auf und spielte 2:2-Remis. Für die Bremer traf zunächst Jens Stage doppelt (2. und 15. Minute). Den Unioner Anschlusstreffer markierte Tom Rothe vor der Pause (37.), den Ausgleich erzielte Laszlo Benes wenige Sekunden nach seiner Einwechslung (84.).



Das Team von Steffen Baumgart bleibt damit auch im achten Spiel in Serie ungeschlagen und rangiert in der Tabelle weiter auf dem 13. Platz. Werder Bremen erhielt mit dem Remis einen Dämpfer im Kampf um die Europapokalplätze und steht weiterhin auf dem achten Rang.

Der Spielverlauf

Vor stimmungsvoller Kulisse An der Alten Försterei erhielten die Unioner direkt eine kalte Dusche. Nach 90 Sekunden nahm der im Sommer wohl nach Köpenick wechselnde Oliver Burke Tempo auf und spielte von der rechten Strafraumseite flach in die Mitte. Dort hielt Marvin Ducksch drauf, traf den Pfosten – und den Abpraller verwandelte Jens Stage cool unter die Latte zur frühen Bremer Führung (2.).



Für die Unioner kam es prompt noch schlimmer: Stage hatte auf der linken Seite viel Platz und konnte von der Strafraumkante ungestört abschließen. Sein Schuss wurde von Danilho Doekhi noch abgefälscht und landete so unhaltbar für Keeper Frederik Rönnow im rechten Winkel zum 0:2 aus Sicht der Unioner (15.).



Der Gastgeber hatte den Bremern im ersten Durchgang wenig entgegenzusetzen. Von der Tribüne aus sah der verletzte Abwehrchef Diogo Leite, wie seine Defensivkollegen Probleme hatten, die schnellen Angriffskombinationen unter Kontrolle zu bekommen. Den Portugiesen ersetzte Routinier und Ex-Bremer Kevin Vogt. Der Anschlusstreffer kam entsprechend überraschend: Nach einer Flanke von Christopher Trimmel stieg Tom Rothe in sieben Metern Torentfernung am höchsten und köpfelte den Ball im hohen Bogen über Torhüter Michael Zetterer hinweg ins lange Eck (37.).

Union Berlin, das zum Ende der ersten Hälfte plötzlich aufgewacht zu sein schien, setzte seinen Aufschwung zu Beginn des zweiten Durchgangs fort: Nach einer Flanke von Janik Haberer tauchte Benedict Hollerbach unbedrängt vor dem Bremer Gehäuse auf, brachte aber nicht genug Druck hinter seinen Kopfballversuch, Keeper Zetterer hatte keine Probleme.



Nachdem die Druckphase des Heim-Teams abgeebbt zu sein schien, hatte Andrej Ilic den Ausgleich plötzlich auf dem Fuß: Der Stürmer empfing mit dem Rücken zum Tor einen Ball von Hollerbach, drehte sich einmal um die eigene Achse und zog aus knapp zehn Metern völlig unbehelligt ab - doch die Kugel rauschte knapp am Gehäuse vorbei (68.).



Bremen ließ den Ball nun zunehmend im Mittelfeld laufen und zeigte kein gesteigertes Interesse mehr am dritten Tor - und das wurde bestraft: Ein hoher Ball in den Bremer Sechzehner landete beim erst Sekunden vorher eingewechselten Laszlo Benes. Der zog aus spitzem Winkel ins lange Eck ab und traf zum mittlerweile verdienten Ausgleich der Berliner (84.).

Spieler des Spiels

Der Unioner Tom Rothe sorgte mit seinem Kopfballtreffer vor der Halbzeitpause dafür, dass sein bis dahin völlig unterlegenes Team nach dem Bremer Traumstart wieder hoffen durfte. Der gewohnt emsige Außenverteidiger prägte den danach einsetzenden Unioner Aufschwung durch eine hohe Laufbereitschaft und zahlreiche Zweikampfaktionen - und leitete den frenetisch umjubelten Ausgleich der Köpenicker per Vorlage auf den Torschützen Benes selbst ein.

Was war denn da los?

In seinen vorangegangen 14 Bundesliga-Einsätzen war Jens Stage ohne Torerfolg geblieben. Zuletzt hatte der durchaus torgefährliche Mittelfeldlenker der Bremer im Dezember getroffen – gegen Union Berlin. Und tatsächlich hob sich der Däne seinen Torriecher fürs Wiedersehen mit Union auf. Erst stand er goldrichtig und brachte seine Mannschaft per Abstauber früh auf die Siegerstraße. Wenig später leitete Stage höchstselbst einen Bremer Angriff durch einen Ballgewinn nahe der Mittellinie ein, bekam den Ball auf der linken Seite zurück und hielt dann saftig drauf zum 2:0. War mit seiner Leistung insbesondere im ersten Durchgang natürlich auch ein Kandidat für den "Spieler des Spiels".

Zählbares

Union Berlin bleibt im achten Spiel in Folge ungeschlagen

Acht Bundesliga-Partien nacheinander ohne Niederlage gelangen Union zuletzt unter Urs Fischer im Herbst 2020

Die Köpenicker hatten gegen Bremen die geringeren Ballbesitzanteile (43 Prozent)

In der Toschussstatistik überflügelten die Gastgeber die Bremer noch, trotz schwachen Beginns (16:13 nach Spielende)

