Basketball-Bundesliga Basketball-Bundesliga: Alba holt Kantersieg in Göttingen Stand: 22.12.2024 17:48 Uhr

Alba Berlin ist in der Basketball-Bundesliga (BBL) ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Die Berliner siegten am Sonntag vor ausverkaufter Halle bei Schlusslicht BG Göttingen deutlich mit 109:83 (52:35). Für die Hauptstädter war es der erste Auswärtssieg in dieser Saison.



Beste Berliner Werfer waren Tim Schneider mit 17 und Malte Delow mit 14 Punkten.

Deutliche Führung schon zur Pause

Kurz vor der Partie hatte Alba den Abgang von Trevion Williams bekannt gegeben. Auch ohne den US-Forward erwischten die Berliner jedoch den besseren Start und gingen schnell 12:4 in Führung. Dann häuften sich allerdings die Ballverluste und die Gäste gerieten Ende des ersten Viertels erstmalig in Rückstand (16:17). Im zweiten Abschnitt kamen sie dann wieder besser ins Tempospiel und verteidigten intensiver. Kurz vor Pause betrug der Vorsprung schon 20 Punkte (52:32).



Und die Berliner Dominanz setzte sich auch nach dem Seitenwechsel fort. Ohne an die eigenen Grenzen gehen zu müssen, hatte Alba alles im Griff. Nach dem dritten Viertel war der Vorsprung auf 33 Punkte angewachsen (86:53). Anschließend ließen es die Berliner etwas austrudeln, blieben aber bis zum Ende souverän.

Sendung: rbb24 Inforadio, 22.12.2024, 17:15 Uhr