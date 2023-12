Basketball-Bundesliga Basketball-Bundesliga: Alba-Frauen siegen deutlich beim Tabellenletzten Leverkusen Stand: 30.12.2023 20:51 Uhr

Den Bundesliga-Basketballerinnen von Alba Berlin ist ein siegreicher Jahresabschluss gelungen. Beim Aufsteiger und Tabellenletzten Wings Leverkusen setzten sich die Berlinerinnen am Samstagabend mühelos mit 70:49 (54:37) durch.

Führung kontinuierlich ausgebaut

Die klar favorisierten Alba-Frauen starteten mit Deeshyra Thomas, Lucy Reuß, Tessa Stammberger, Stefi Grigoleit und Maggie Mulligan in die Partie. Leoni Kreyenfeld fehlte krankheitsbedingt. Nach einem ausgeglichen Start konnten sich die Berlinerinnen mit einem 9:2-Lauf bereits zum Ende des ersten Viertels deutlich absetzen (22:15).



In der Folge bauten sie diesen Vorsprung kontinuierlich aus. Zwölf Punkte waren es zur Halbzeit. Auch das dritte Viertel ging mit 19:14 an die Gäste. Der Sieg war den Berlinerinnen damit beim Stand von 54:37 bereits vor dem Schlusssdurchgang kaum noch zu nehmen. In diesem blieb das Team von Cristo Cabrera fokussiert, zog erstmals auf mehr als 20 Punkte davon und bejubelte am Ende einen souveränen 70:49-Sieg.

Auftakt im neuen Jahr in Halle

Mit dem Auswärtserfolg beenden die Berlinerinnen das Jahr auf dem zweiten Tabellenplatz. Ihr erstes Spiel 2024 bestreiten die Alba-Frauen am kommenden Wochenende in Halle/Saale bei den MBC Lions (Sonntag, 7. Januar, 16 Uhr).

