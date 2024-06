Basketball Basketball: Alba Berlin spielt auch kommende Saison in der Euroleague Stand: 17.06.2024 20:31 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin spielen international auch in der kommenden Saison in der Euroleague. Dies bestätigte die Euroleague selbst am Montagabend in einer Mitteilung auf ihrer Webseite. Nachdem eine Teilnahme der Berliner am höchsten europäischen Wettbewerb des Basketballs bis zuletzt infrage gestanden hatte, bietet die vorerst gesicherte Teilnahme den Berlinern nun zumindest für die kommende Saison Planungssicherheit.

Alba bleibt, Valencia muss weichen

Die Entscheidung für Albas Teilnahme an der kommenden Euroleague-Saison fiel Montag am ersten Tag eines zweitägigen Treffens der Euroleague. In Barcelona einigten sich die 13 Klubs, die derzeit mit einer A-Lizenz die Anteilseigner der Euroleague sind, auf den Rahmen für die kommende Spielzeit. Dieser sieht unter anderem vor, dass die Euroleague-Saison 2024/25 am 03. Oktober starten wird.



Ungleich bedeutender war allerdings die Frage, welche 18 Mannschaften dann mit von der Partie sein werden. Neben den erwähnten Anteilseignern (u.a. FC Bayern München, FC Barcelona, Panathinaikos Athen) und dem Eurocup-Sieger der Vorsaison (Paris Basketball) werden Virtus Bologna, die beiden Belgrader Klubs Partizan und Roter Stern sowie eben Alba Berlin das Teilnehmerfeld komplettieren. Der spanische Klub Valencia Basket hingegen wird in der kommenden Spielzeit nur im erwähnten Eurocup, dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb, starten.



Dass eine Euroleague-Teilnahme von Alba bis zuletzt infrage stand, lag daran, dass die Wildcard, mit der die Berliner zuletzt startberechtigt waren, jüngst auslief. Hinzukam die vergleichsweise geringe Finanzkraft der Berliner und allen voran die ernüchternde 5:29-Bilanz, mit der Alba die Vorsaison als abgeschlagener Letzter beendete. Nun allerdings steht fest, dass Alba in dreieinhalb Monaten in seine sechste Euroleague-Saison in Folge starten wird.

