Basketball Basketball: Alba Berlin mit gelungener Generalprobe vor Saisonstart

Stand: 15.09.2024 17:07 Uhr

Alba Berlin ist die Generalprobe für den Auftakt in der Basketball-Bundesliga geglückt. Zum Abschluss des Gloria-Cups in Antalya (Türkei) gewannen die "Albatrosse" am Sonntag mit 89:62 gegen den türkischen Erstligisten Tofas Bursa. In den vergangenen Tagen hatten die Berliner in der Türkei zwei deutliche Niederlagen gegen die Euroleague-Teams Anadolu Efes Istanbul und Zalgiris Kaunas kassiert.

Saisonauftakt in Hamburg

Am 22. September startet Alba mit einem Auswärtsspiel bei den Towers Hamburg in die neue Bundesliga-Saison. Eine Woche später empfängt die Mannschaft von Chefcoach Israel Gonzalez die Baskets Oldenburg.

