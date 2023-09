Regionalliga Nordost Babelsberg gewinnt bei Hertha II und rückt auf Rang drei vor Stand: 29.09.2023 21:37 Uhr

Zum Auftakt des sechsten Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat der SV Babelsberg 03 bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC mit 2:1 (1:1) gewonnen. Die Treffer für die Potsdamer erzielten Kapitän Andreas Pollasch (32. Minute) und Tahsin Cakmak (53.) per traumhaftem Freistoß aus 20 Metern. Für die Hertha traf der von den Profis abgestellte Myziane Maolida nach schöner Einzelleistung in der zehnten Minute.



Hertha versuchte vor 1.732 Zuschauern und nach dem Rückstand alles, um wenigstens noch einen Punkt zu erreichen. Doch auch der Platzverweis von Babelsbergs Gordon Büch (74.) änderte nichts an der defensiven Standhaftigkeit der Gäste. Die rücken nach dem Triumph zumindest vorläufig auf Rang drei der Tabelle, mit nunmehr 16 Punkten aus neun Spielen und damit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Greifswald. Hertha hingegen liegt mit 14 Punkten auf Rang sieben.

Cottbus trifft auf Meuselwitz 2.0 Nachdem Angstgegner Altglienicke auswärts bezwungen wurde, will Energie Cottbus nun alles daran setzen, die blütenweiße Heimweste zu behalten. Doch Vorsicht: Meuselwitz ist nicht mehr Meuselwitz. Von Andreas Friebelmehr

Traumtore in Luckenwalde

In den weiteren Spielen gelang der VSG Altglienicke ein souveräner 3:0-Erfolg (1:0) bei Chemie Leipzig. Die Treffer für die Mannschaft von Karsten Heine erzielten Tolcay Cigerci (10., 57.) und Cemal Sezer (81.). Die Gastgeber aus Sachsen waren dabei lange Zeit das spielbestimmende Team, im Abschluss jedoch nicht zwingend genug. Ganz anders die Gäste, die vor allem durch ihre Effizienz bestachen. Altglienicke klettert in der Tabelle mit nun 13 Punkten auf Rang acht.



Mit Lok Leipzig verlor auch das zweite Regionalliga-Team aus der Messestadt an diesem Abend. Beim FSV Luckenwalde setzte es ein 0:2 (0:1). Die Treffer für die Brandenburger erzielten Edgar Kaizer (29.) und Oliver Maric (90. +2). Während Kaizer den Ball nach einer Ecke kunstvoll mit der Hacke ins Tor beförderte, traf Maric in der Nachspielzeit aus rund 50 Metern. Nach dem Erfolg steht Luckenwalde bei ebenfalls 13 Punkten und auf Rang neun.

Sendung: rbb24, 29.09.2023, 22 Uhr