Fussball-Landespokal Brandenburg Babelsberg 03 mit viel Mühe im Viertelfinale

Der SV Babelsberg 03 ist mit viel Mühe ins Viertelfinale des Brandenburger Fußball-Landespokals eingezogen. Der Regionalligist gewann am Freitagabend im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion seine Achtelfinal-Partie gegen den Oberligisten RSV Eintracht 1949 mit 2:0. Die Tore von Leon Bürger (98.) und Daniel Frahn (111.) fielen allerdings erst in der Verlängerung, obwohl die Gäste aus Stahnsdorf nach zwei Platzverweisen die gesamte zweite Hälfte nur noch zu neunt spielten.



Titelverteidiger Energie Cottbus war schon Mitte Oktober durch ein 1:0 bei Oberligist Ludwigsfelde in die Runde der letzten Acht eingezogen.



Im Berliner Landespokal hat Landesligist BFC Meteor durch ein 1:0 gegen den Berlin-Ligisten SC Charlottenburg den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Die restlichen Partien werden am Sonntag ausgetragen, unter anderem kommt es dann zum Regionalliga-Duell zwischen dem Berliner AK und dem BFC Dynamo.



