Brandenburger Tor Aufbau der EM-Fanmeile kommt gut voran - Eröffnungskonzert geplant Stand: 21.05.2024 16:28 Uhr

Die Aufbauarbeiten für die Fanmeile in Berlin zur Fußball-Europameisterschaft kommen laut dem Organisator gut voran. Auf einer Pressekonferenz mit Berlins Sportsenatorin Iris Spranger (SPD), Kultursenator Joe Chialo (CDU) und Moritz van Dülmen, Geschäftsführer von Kulturprojekte Berlin, wurde am Dienstag der aktuelle Stand sowie das Rahmenprogramm vorgestellt.

Straße des 17. Juni für drei Monate gesperrt In knapp sechs Wochen beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Am Brandenburger Tor in Berlin wird es wieder eine Fanmeile geben - die größte Deutschlands. Die lange andauernden Straßensperrungen beginnen schon jetzt.mehr

In den letzten Wochen wurde unter anderem ein riesiges Fußball-Tor, das als Rahmen für die Leinwand dienen soll, vor dem Brandenburger Tor errichtet. Außerdem wurde eine 24.000 Quadratmeter große Kunstrasenfläche auf der Straße des 17. Juni geschaffen.



Der Verlegung des Rasens soll am Sonntag fertiggestellt werden. Im Anschluss müssen noch kleinere Arbeiten, wie zum Beispiel der Abbau der Ampeln, erledigt werden. Außerdem wird in den nächsten Wochen die Leinwand installiert, auch Tribünen werden noch aufgebaut.

Fußball, aber auch Lesungen, Kino und Konzerte

"Die Fan Zone am Brandenburger Tor nimmt immer mehr Formen an und steigert damit die Vorfreude auf einen tollen EM-Sommer", sagte Berlins Sportsenatorin Iris Spranger auf der Pressekonferenz am Dienstag. Auf der Fanmeile soll es neben dem Public Viewing von ausgewählten Spielen (alle Deutschlandspiele und alle Partien, die in Berlin stattfinden inklusive Finale sowie Viertel- und Halbfinale) Konzerte, Lesungen sowie an mehreren Tagen Sommerkino unter freiem Himmel geben.



Eröffnet wird die Fanmeile bereits zwei Tage vor Turnierbeginn, also am 12. Juni, mit einem kostenlosen Konzert. Auftreten werden dann unter anderem der Rapper Luciano, Alvaro Soler, Elif und Leony.



An Tagen ohne Programm soll die Fanmeile den Menschen trotzdem zugänglich sein.



Fanmeile für die EM 2024

Sendung: rbb24 Abendschau, 21.05.24, 19:30 Uhr