American Football American Football: Entscheidung über NFL-Spiel in Berlin offenbar gefallen Stand: 08.12.2024 15:40 Uhr

Berlin darf sich offenbar berechtigte Hoffnung darauf machen, in der kommenden Saison ein Spiel der Nordamerikanischen Football-Liga NFL auszurichten. Wie der US-Sportsender "CBS Sports" (externer Link) berichtet, soll die Entscheidung für Berlin gefallen sein. Damit würde Deutschland das vierte Jahr in Folge ein NFL-Spiel ausrichten, erstmals in der Hauptstadt.



Bereits vor einem Monat war bekannt geworden, dass sich Berlin auf die Ausrichtung eines Spiels bewirbt. Laut CBS soll die Entscheidung in der kommenden Woche offiziell bekannt gegeben werden. Der Liga-Chef Roger Goodell hatte bereits vor einem Monat bei einem Event in München in Bezug auf ein Spiel in Berlin gesagt: "Wir arbeiten daran. Es ist nicht finalisiert."

Senatsverwaltung bestätigte bereits Kontakt mit NFL

Laut dem Bericht von CBS solle das Spiel in Berlin das einzige in Deutschland im kommenden Jahr werden. Welche Teams hier gegeneinander antreten könnten, ist noch nicht bekannt, ebenso wann das Spiel genau stattfinden würde. Die NFL ist die mit Abstand größte Football-Liga der Welt und veranstaltet bereits seit Jahren immer wieder ausgewählte Spiele der Hauptrunde im Ausland. In Deutschland fanden zuletzt Spiele in Frankfurt und München statt, auch London war in der Vergangenheit beispielsweise immer wieder Austragungsort. Die internationale Vermarktung spielt für die NFL eine immer größere Rolle.



Eine Sprecherin der zuständigen Berliner Senatsverwaltung hatte im November nach Bekanntwerden der Gerüchte gesagt, man habe bereits Kontakt mit der Liga aaufgenommen und sei überzeugt, dass die Sportmetropole Berlin mit dem Olympiastadion bestens als Austragungsort für NFL-Veranstaltungen geeignet ist. Laut einem Bericht von RTL/ntv würde die Austragung eines NFL-Spiels die Stadt Berlin allerdings rund 12,5 Millionen Euro kosten.

In den 1990er Jahren schon Testspiele in Berlin

Zuletzt machte der NFL-Zirkus vor über 30 Jahren Halt in Berlin. Zwischen 1990 und 1994 gab es mehrere Spiele, das erste im August 1990 vor 55.000 Zuschauern. Damals spielten die Los Angeles Rams gegen die Kansas City Chiefs im Olympiastadion. Die Partien in den 90er Jahren waren allerdings allesamt Testspiele. Ein Pflichtspiel der Hauptrunde wurde damals noch nicht in Deutschland ausgetragen.