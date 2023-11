Saison 1995/1996 Als Hansa Rostock zwei Heimspiele im Berliner Olympiastadion austrug Stand: 03.11.2023 06:16 Uhr

1995 spielt Hansa Rostock in der Bundesliga. Die Rostocker Heimat ist damals wie heute das Ostseestadion. Wegen Vergehen der Fans gibt es dort im Laufe der Saison aber eine Platzsperre und Hansa muss ausweichen - aufs Olympiastadion. Von Jonas Bürgener

Dass Union Berlin in dieser Saison in der Champions League im Olympiastadion spielt, hat für viel Aufregung gesorgt. Schließlich ist das Stadion im Berliner Westend eigentlich die Heimat des Stadtrivalen Hertha BSC. Zwar hätten im heimischen Stadion An der Alten Försterei harte Auflagen gegolten, eine Austragung in Köpenick wäre für Union aber möglich gewesen. Viele Union-Fans pilgern nun also mit einem faden Beigeschmack zu den für den Klub so besonderen internationalen Spielen.



Dabei sind sie nicht der erste Verein, der seine "Heimspiele" im größten Berliner Stadion austragen muss und somit auf eine alternative Spielstätte ausweicht. In der Saison 1995/1996 absolvierte der damalige Bundesligist Hansa Rostock zwei Partien in der Hauptstadt. Was ursprünglich als Strafe für Rostock gedacht war, entpuppte sich als Glücksfall für den Klub, aber auch viele Berliner Fußballfans.

Platzsperre nach Ausschreitungen

Hansa Rostock spielte 1995 als Aufsteiger in der ersten Liga. Am 23. September kam es dort zum Aufeinandertreffen mit dem ärgsten Rivalen der Rostocker, dem FC St. Pauli. Sportlich war die Begegnung für Hansa zwar erfolgreich, das Team des damaligen Trainers Frank Pagelsdorf gewann mit 2:0, auf den Tribünen kam es allerdings zu Ausschreitungen. So zündeten Rostock-Fans während des Heimspiels gegen die Hamburger eine Rauchbombe, St.-Pauli-Torhüter Klaus Thomforde und Martin Driller mussten wegen Augenreizungen ausgewechselt werden. Hansa wurde daraufhin unter anderem mit einer Platzsperre belegt und musste die Heimpartie am 28. Oktober 1995 gegen Eintracht Frankfurt statt im Ostseestadion im Berliner Olympiastadion austragen.

Aufbruchsstimmung rund um Hansa

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wollte Hansa und seine Fans so bestrafen. Allerdings nutzten viele Rostocker Anhänger, aber auch Berliner Fußball-Fans die Gelegenheit, um im Olympiastadion hochklassigen Fußball zu sehen. Hertha war in dieser Saison schließlich noch Zweitligist.



"Es hat eine unglaubliche Mobilisierung eingesetzt", erinnert sich Peter Czoch. Der gebürtige Berliner ist Rostock-Fan, Sozialwissenschaftler und Autor. "Aus allen Teilen Ostdeutschlands sind Züge, Busse und Autokolonnen nach Berlin gefahren. Allein aus Rostock kamen drei Sonderzüge. Es gab eine riesige Aufbruchsstimmung. Man hatte das Olympiastadion quasi für sich", sagt Czoch.



Bis heute ist die Partie mit 58.492 Zuschauern das meistbesuchteste Hansa-Heimspiel aller Zeiten. Das Massenereignis verläuft für den Klub so erfolgreich, dass Hansa aufgrund von schlechten Platzverweisen im heimischen Ostseestadion im März 1996 sogar noch einmal aufs Olympiastadion ausweicht. Gegen Fortuna Düsseldorf kamen immerhin noch knapp 51.000 Menschen.

Czoch sieht Hansa zum ersten Mal

Für Hansa-Fan Czoch waren die Spiele aber auch aus einem anderen Grund besonders. Er und viele weitere Berliner Hansa-Fans konnten ihren Klub in einem Heimspiel in ihrer Heimatstadt sehen. Für den damals achtjährigen Czoch war es gar das erste Rostock-Spiel überhaupt, das er live im Stadion sah. "Das war ein ganz besonderes Ereignis. Für viele war es die Initialzündung Hansa-Fan zu werden, weil sie damals eben zum ersten Mal bei einem Spiel waren", sagt der 36-Jährige. "Für das Vereinsgedächtnis spielt es wegen dieser riesigen Kulisse eine besondere Rolle."

Spiel blieb auch bei Spielern in Erinnerung

An die außergewöhnliche Atmosphäre erinnern sich auch viele Spieler von damals noch heute genau. "Als man ins Stadion kam, das war Gänsehaut pur", blickte der ehemalige Rostocker Profi Hilmar Weilandt vor Kurzem im NDR zurück. Und Steffen Baumgart, später Spieler beim 1. FC Union sowie Energie Cottbus und heutiger Trainer des 1. FC Köln, hob noch einmal die Bedeutung des Spiels, das übrigens 1:1 endete, für die Stadt hervor. "Interessanterweise hat dadurch Berlin erkannt, was mit der Bundesliga machbar ist. Da wurde das Potenzial in dieser Stadt gesehen. Danach ging der Weg erst für Hertha nach oben", so Baumgart.



Tatsächlich stieg Hertha 1997 wieder in die Bundesliga auf. Am 01. März 1998 kehrte Rostock ins Olympiastadion zurück - diesmal aber als Gast der Berliner.

