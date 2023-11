Basketball-Euroleague Alba verliert Kellerduell gegen Lyon-Villeurbanne Stand: 15.11.2023 23:15 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben das Kellerduell in der Euroleague verloren und sind auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Am Mittwochabend unterlag der Bundesligist daheim vor 6.561 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof gegen das französische Team Asvel Lyon-Villeurbanne mit 68:73 (35:43).



Für Alba war es die siebte Niederlage im achten Spiel der Königsklasse. Bester Berliner Werfer war Weltmeister Johannes Thiemann mit 16 Punkten.

Alba verschläft den Beginn, Procida dreht auf

Die Berliner verschliefen den Beginn des Spiels. Lyon war wacher, schneller und vor allem treffsicherer. Die Gastgeber leisteten sich Ballverluste und viele Freiwürfe. Besonders aber in der Defensive fehlte die Intensität. Schon im ersten Viertel lag Alba 8:23 zurück.



Mit der Hereinnahme von Gabriele Procida im zweiten Abschnitt kamen dann endlich mehr Emotionen ins Berliner Spiel. Mit einem Block, einem Dunk, einem Dreier und einem Steel hintereinander rüttelte der Italiener sein Team wach. Kurz vor der Pause war Alba wieder auf zwei Punkte dran (35:37).

Alba verspielt Chance auf den Sieg

Mit einem 12:0-Lauf gleich nach dem Seitenwechsel gingen die Gastgeber dann sogar erstmalig in Führung. Bis auf sieben Zähler zogen sie davon (55:48). Doch anschließend riss der Faden wieder. Lyon war im Schlussviertel wieder auf zehn Punkte davongezogen (67:57). Aber Alba kämpfte, kam 93 Sekunden vor Ende wieder auf einen Zähler heran (68:69). Doch die mögliche Chance zum Sieg verspielten die Berliner in der Schlussphase kläglich.



Für Alba geht es in der Euroleague bereits am Freitagabend weiter - dann sind die Berliner zu Gast bei Partizan Belgrad.

Sendung: rbb24|Inforadio, 15.11.2023, 22:15 Uhr