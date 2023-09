68:59-Sieg in Saarlouis Alba Frauen gewinnen zum Saisonauftakt Stand: 30.09.2023 21:32 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben zum Saisonauftakt der 1. Bundesliga gegen die Saarlouis Royals gewonnen. Am Samstagabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Cristo Cabrera mit 68:59 (15:9, 15:8, 18:27, 20:15) durch.



Die Spielzusammenfassung

Die Berlinerinnen entschieden das erste Viertel mit 15:9 klar für sich. Das Bild wiederholte sich in den zweiten zehn Minuten. Mit einer 30:17-Führung ging es für Alba Berlin in die Pause. Im dritten Viertel kippte das Spiel und die Gastgeberinnen legten mit 27 Punkten eine Aufholjagd hin. Das Team um Deeshyra Thomas traf zwar weiter, hatte mit 48:44, aber nur noch einen knappen Vorsprung vor dem Schlussviertel. Dort übernahmen die Berlinerinnen wieder die Kontrolle und schafften es das Viertel 20:15 für sich zu entscheiden und somit den 68:59-Sieg davonzutragen.



Das zweite Saisonspiel findet für die Basketballerinnen am 03. Oktober in der Sporthalle Charlottenburg statt (15 Uhr). Dann ist der Herner TC zu Gast.



