Basketball-Bundesligist Alba Berlin verlängert Vertrag mit Sportdirektor Himar Ojeda um fünf Jahre Stand: 12.07.2023 13:13 Uhr

Alba Berlin und Sportdirektor Himar Ojeda setzen ihre Zusammenarbeit langfristig fort. Der Basketball-Bundesligist hat den Vertrag mit dem 50-jährigen Spanier um fünf Jahre bis 2028 verlängert. Das teilte der Klub am Mittwoch mit.

Hertha reist ohne Angreifer Jessic Ngankam ins Trainings-Lager mehr

Drei Meistertitel, drei Pokalsiege und ein Aufstieg

Ojeda soll auch künftig die sportliche Gesamtentwicklung vorantreiben. "Unsere Werte und auch die Ausrichtung unseres Programms passen perfekt mit seiner Herangehensweise zusammen", sagte Geschäftsführer Marco Baldi. Der Spanier sei "der Architekt unseres sportlichen Programms und leitet es auf seine besondere menschliche Weise".



Ihm seien der Klub und seine Mitarbeiter "über die Jahre sehr ans Herz gewachsen", wird Ojeda in der Mitteilung zitiert. Es sei ihm deshalb bei der Vertragsverlängerung nicht nur um die Möglichkeiten gegangen, "hier konkurrenzfähige Teams aufzubauen oder um Titel zu spielen. Meine Entscheidung war vor allem eine für die Werte des Programms, durch die ich mich dem Club so verbunden fühle", so der Sportdirektor.



In Ojedas gut siebenjähriger Amtszeit bei Alba Berlin fallen bisher drei Meistertitel und drei Pokalsiege bei den Männern sowie der Aufstieg in die Bundesliga bei den Frauen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 12.07.2023, 13:15 Uhr