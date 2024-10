EuroLeague gegen Paris Alba Berlin kassiert gegen Paris nächste EuroLeague-Niederlage Stand: 29.10.2024 21:44 Uhr

Der deutsche Basketball-Vizemeister Alba Berlin hat in der EuroLeague den nächsten Dämpfer erlitten. Die Mannschaft von Coach Israel Gonzalez verlor am Dienstagabend 83:90 (44:37) gegen Paris Basketball und kassierte im sechsten Spiel die fünfte Niederlage. Damit bleibt der Hauptstadtklub auf dem 18. und letzten Tabellenplatz.

Alba lag zur Halbzeit vorne

Alba, das ohne den kurz vor dem Spiel suspendierten Center Khalifa Koumadje auflief, begann gegen die Franzosen stark, zur Pause lagen die Gastgeber mit sieben Punkten vorne. Im zweiten Durchgang erwischte Berlin dann aber einen Fehlstart, die ersten zehn Zähler der Halbzeit gingen an Paris. Und so blieb es bis zum Ende eine spannende Partie, bei der Tim Schneider mit 18 Punkten bester Werfer für den Bundesligisten war.



Für Alba geht es bereits am Donnerstag (20 Uhr) auf der europäischen Bühne weiter. In eigener Halle treffen die Berliner auf Anadolu Efes aus der Türkei. In der Bundesliga muss Alba, das derzeit nur auf dem 14. Tabellenplatz liegt, am Sonntag zu den Bamberg Baskets (15 Uhr).

