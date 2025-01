Basketball EuroLeague Alba Berlin beendet Niederlagen-Serie gegen Maccabi Tel Aviv Stand: 30.01.2025 22:20 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben nach zuletzt zehn Niederlagen in Serie in der Euroleague wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Im Kellerduell siegte der Bundesligist in Belgrad gegen den israelischen Meister Maccabi Tel Aviv mit 93:87 (46:48). Alba bleibt dennoch das Schlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 22 Punkten und Malte Delow mit 14 Punkten.



Trainer Israel Gonzalez musste erneut auf das angeschlagene Duo Matt Thomas und Gabriele Procida verzichten. Dafür standen die jungen Eigengewächse Anton Nufer und Amon Dörries im Kader. Bei Maccabi zählten der Ex-Berliner Tamir Blatt und der erst kurz vor Weihnachten von der Spree zu den Israelis gewechselte Trevion Williams zum Team.

Alba mit mehr Tempo in zweiter Hälfte

Angesichts der aussichtslosen Tabellenlage für beide Teams wurde die Partie nicht mit höchster Intensität geführt. Alba traf besser aus der Distanz und blieb an Maccabi stets dran. Die Gäste kamen auch besser aus der Kabine, gingen im dritten Viertel in Führung und bauten diese anschließend weiter aus. Maccabi machte viele Fehler, die Alba mit schnellen Gegenstößen bestrafte. Sechs Minuten vor Schluss führten die Berliner sogar 83:67. Am Ende mussten sie zwar wieder etwas zittern, brachten den Erfolg aber ins Ziel.

Sendung: rbb24. 30.01.2025, 21.45 Uhr