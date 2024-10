Fußball Abgebrochenes Kreisliga-Spiel zwischen Delay Sports und Max Kruses Al-Dersimspor soll wiederholt werden Stand: 08.10.2024 13:39 Uhr

Das abgebrochene Fußball-Kreisligaspiel zwischen BSV Al-Dersimspor II und dem Influencer-Klub Delay Sports soll ohne Zuschauer wiederholt werden. Die Entscheidung des Sportgerichts teilte der Berliner-Fußball-Verband auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.

Platzsturm

Nach Angaben des Verbandes stehen der Ort und der Zeitpunkt noch nicht fest. Am 15. September 2024 war es in der Nachspielzeit der Partie zu Ausschreitungen auf dem Platz gekommen. Zu diesem Zeitpunkt führte das vom Streamer Elias Nerlich gegründete Team Delay Sports 3:2. Anhänger von Kruses Team fühlten sich offensichtlich vom Jubel darüber provoziert und stürmten auf den Platz. Der Schiedsrichter bracht das Spiel ab. Auch die Polizei wurde hinzugerufen.



Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig. Nach der Versendung am Dienstag kann 14 Tage lang Berufung eingelegt werden. Dem Bericht der "Bild" zufolge will Delay Sports das tun.

