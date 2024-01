4:1 in Nürnberg 4:1 in Nürnberg: Eisbären Berlin erobern Tabellenführung zurück Stand: 28.01.2024 16:43 Uhr

Die Eisbären Berlin stehen wieder an der Spitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Sonntagnachmittag gewannen die Hauptstädter bei den Nürnberg Ice Tigers mit 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) und übernahmen damit die Tabellenführung von den spielfreien Fischtown Pinguins Bremerhaven. Tobias Eder und Leonhard Pföderl steuerten jeweils zwei Tore zum Erfolg der Berliner bei.



Vor 7.048 Zuschauern in der Nürnberger Arena starteten die Gäste stark und hatten Pech, dass sie in den Anfangsminuten zweimal nur den Pfosten trafen. Als die Berliner sich ihre erste Zeitstrafe leisteten, übernahmen allerdings die Hausherren die Initiative auf dem Eis. Unmittelbar nach dem ersten Powerplay der Franken sorgte Danjo Leonhardt für die Nürnberger Führung.

Eisbären verlieren 1:2 in Wolfsburg mehr

1.000 mitgereiste Fans

Die zweikampfstarken und zielstrebigen Gastgeber dominierten nun das Spiel, ließen aber einige gute Gelegenheiten aus. So konnten die Hauptstädter im zweiten Spielabschnitt ausgleichen: Eder verwertete eine feine Vorarbeit von Frederik Tiffels.



Die Berliner, die von mehr als 1.000 mitgereisten Fans unterstützt wurden, steigerten sich nun und schafften es im Schlussdrittel noch, einen deutlichen Sieg herauszuspielen. Pföderl erzielte zwei Treffer, ehe erneut Eder kurz vor dem Spielende für die Entscheidung sorgte.



Weiter geht es für die Eisbären am Dienstag, den 30. Januar (19:30 Uhr), dann mit einem Auswärtsspiel bei der Düsseldorfer EG.

Sendung: rbb24, 28.01.2024, 18 Uhr