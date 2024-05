Brandenburger Landespokal Cottbus feiert gegen Babelsberg den Pokalsieg Stand: 25.05.2024 17:52 Uhr

Energie Cottbus hat vor einer Rekordkulisse von mehr als 13.000 Zuschauern den Brandenburger Landespokal geholt. Die Lausitzer setzten sich mit 3:1 gegen den SV Babelsberg 03 durch. Beide Toptorjäger des FCE trafen.

Energie Cottbus hat durch ein 3:1 (1:1) gegen den SV Babelsberg 03 zum zwölften Mal den Brandenburger Landespokal gewonnen. Vor 13.305 Zuschauern - einer Rekordkulisse für ein Endspiel in diesem Wettbewerb - trafen am Samstagnachmittag im Leag Energie Stadion Maximilian Krauß (23. Minute), Timmy Thiele (53.) und Tim Heike (75.) für die Lausitzer, die das Double aus Regionalliga-Meisterschaft und Landespokal-Sieg perfekt machten. Paul Wegener gelang im letzten Spiel von Coach Markus Zschiesche an der Seitenlinie der Babelsberger kurz vor der Pause der zwischenzeitliche Ausgleich (45.+3.).

Cottbus wach trotz Feier-Marathon

Wer - nach der ausgiebigen Aufstiegsparty - müde Cottbuser erwartet hatte, dürfte von er Lausitzer Energie überrascht gewesen sein. Der FCE war wieder hellwach, hatte mehr vom Spiel und die erste Chance: Jonas Hofmann flankte den Ball von der rechten Seite in den Strafraum und die Abnahme von Timmy Thiele flog nur knapp am Tor vorbei (8.).



Der Stürmer war nach der Gelbsperre im Aufstiegsfinale bei Hertha II wieder aus dem Fanblock auf den Platz zurückgekehrt. Es war der einzige Neue, auf den Coach Claus-Dieter Wollitz setzte. Rotation am Ende einer anstrengenden Saison? Fehlanzeige. Lediglich einige Positionen wurden für die Thiele-Rückkehr getauscht und schlussendlich war es Niko Bretschneider, der auf die Bank rutschte.

Krauß bringt den FCE in Führung

Viele Möglichkeiten bekamen die Zuschauer in der Folge nicht zu sehen. Erst in der 23. Minute wurde es wieder richtig spannend vor dem Tor und Cottbus jubelte: Die Gastgeber hatten sich auf der linken Seite - mit einem perfekt getimten Pass von Tobias Hasse - temporeich in den Strafraum gespielt, Maximilian Krauß entwischte allen Gegenspielern und ließ auch Babelsberg-Keeper Luis Klatte mit seinem Schlenzer ins lange Eck zum 1:0 keine Chance.

Babelsberg war bemüht, umgehend zu reagieren. Und beinahe wäre das auch geglückt. Mehrere hohe Bälle segelten durch den Cottbuser Strafraum. Die zweite Bogenlampe - getreten von Gordon Büch von der linken Seite - landete punktgenau auf dem Kopf von Stürmer-Routinier Daniel Frahn. Von da ging der Ball aber knapp neben den rechten Pfosten (24.).

FCE-Präsident Lemke: "Dafür war es überragend"

Danach galt wieder: viel spielerische Disziplin, wenig Spektakel. Und so schien es bereits so, als würde das Spiel mit dem 1:0 für die Cottbuser in die Pause gehen. Doch dann überspielte Babelsbergs kreativer Kopf Tahsin Cakmak einen Traumpass durchs gesamte Mittelfeld in den Strafraum, Emir Can Gencel legte für Paul Wegener auf und der traf flach und passgenau neben den Pfosten zum 1:1-Ausgleich ins Tor (45.+3).



"Dafür war es überragend", bewertete Präsident Sebastian Lemke den Cottbuser Auftritt nach den Party-Tagen und freute sich über einen "dominantes Spiel mit viel Ballbesitz". Die ersten 45 Minuten seien sehr gut gewesen "und dann passiert zum Schluss ein dummer Fehler. (...) Das 1:1 ist selbst verursacht von uns." Kristian Kreyes, Vorstandsvorsitzender der Babelsberger, sagte: "Das war super wichtig für uns, dass wir in der Nachspielzeit zurückgekommen sind. Das Spiel ist noch offen. Wir hatten in den letzten Jahren nicht mehr so wahnsinnig viel Erfolg in Cottbus. Deswegen ist es umso schöner, dass wir eine spannende zweite Halbzeit haben."

Thiele im zweiten Anlauf

Die zweite Hälfte begann genau so: mit Spannung. Zielte der eingewechselte Marcel Rausch für Babelsberg aus 14 Metern noch einen Meter über das Tor. Deutlich (!) knapper war es kurz darauf auf der Gegenseite. Da bediente Krauß - durch die Beine eines SVB-Abwehrspielers - Thiele, dessen Abschluss aus spitzem Winkel an den Innenpfosten klatschte (47.).

Sechs Minuten später konnte der 32-Jährige dann aber jubeln. Maximilian Pronichev war - mit sehenswerter Ballkontrolle - durch den Babelsberger Strafraum und die Beine seiner Gegenspieler getanzt und hatte Thiele den Ball so aufgelegt, dass er ihn nur freistehend zum 2:1 ins leere Tor schieben musste (53.). Das Double war nun wieder ganz nah.

Babelsberg wehrt sich

Doch Babelsberg wehrte sich. Die Gäste hatten nun ihre bislang größte Druckphase. Während Rico Gladrow nach Flanke von Samir Werbelow noch deutlich verzog (65.), wurde es eine Minute später ganz (!) knapp: Wegener zog aus der Distanz ab, der Cottbuser Innenverteidiger Jonas Hildebrandt fälschte gefährlich ab und FCE-Keeper Elias Bethke kratzte den tückisch herabsinkenden Ball mit den Fingerspitzen so gerade noch aus dem Torwinkel.



Babelsberg war dem Ausgleich nun deutlich näher als Cottbus dem 3:1. Und doch fiel genau das. Der eingewechselte Phil Halbauer fing einen Pass in der gegnerischen Hälfte ab, stürmte unaufhaltsam Richtung Grundlinie und fand mit seiner perfekten Flanke auf den zweiten Pfosten Tim Heike, der die Führung der Hausherren mühelos ausbaute (75.).



Beide Teams drängten danach weiter nach vorne. Tore fielen nicht mehr. Dafür wurde es in der Nachspielzeit mit mehreren Rudelbildungen noch einmal richtig hitzig. Am Ende bejubelte Cottbus einen in der Summe verdienten Landespokal-Sieg. Es war der bereits 12. Titel für die Lausitzer in diesem Wettbewerb. Babelsberg bleibt vorerst bei zehn Titeln.

