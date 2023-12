3:0-Sieg in Vilsbiburg SC Potsdam steht zum dritten Mal im Pokalfinale Stand: 14.12.2023 22:15 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben zum dritten Mal nach 2021 und 2023 das Endspiel um den deutschen Volleyball-Pokal erreicht. Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft von Trainer Riccardo Boieri am Donnerstag beim Bundesliga-Achten Rote Raben Vilsbiburg nach hartem Kampf mit 3:0 (25:18, 25:23, 25:22) durch.

Im Endspiel am 3. März in Mannheim wird der MTV Stuttgart der Gegner sein, der parallel im zweiten Halbfinale beim Dresdner SC 3:1 siegte.

"Jedes Training hier ist wie ein Pokalfinale in Deutschland" Im Sommer hat der Volleyball-Bundesligist SC Potsdam mehrere Leistungsträgerinnen verloren. Eine von ihnen ist Sarah van Aalen, die in die Türkei gewechselt ist. Obwohl das sportliche Niveau besser ist und die Hallen voll sind, vermisst sie Potsdam.mehr

12:17-Rückstand aufgeholt

Schon der erste Satz vor 1.178 Zuschauern in Vilsbiburg stand lange auf der Kippe. Mit Mittelblockerin Anastasia Cekulaev am Aufschlag schafften es die Gäste allerdings, sich von 17:17 auf 23:17 abzusetzen. Vilsbiburg leistete im zweiten Durchgang noch energischere Gegenwehr. Doch die Potsdamerinnen holten sich durch Suvi Kokkonen nach einem Zwischenstand von 23:23 den ersten Satzball. Den nutzte die Mannschaft clever per Zweierblock zur 2:0-Satzführung.



Moral bewies der SC Potsdam im dritten Abschnitt, als das Team einen 12:17-Rückstand beherzt aufarbeitete, durch einen Block von Danielle Harbin schließlich mit 21:19 in Führung ging und damit zielsicher auf den Sieg zusteuerte.

Sendung: rbb24, 14.12.2023, 22:00 Uhr