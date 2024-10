3. Liga Cottbus verpasst gegen Sandhausen nächsten Paukenschlag Stand: 19.10.2024 17:13 Uhr

Energie Cottbus hat den nächsten großen Coup in der 3. Liga knapp verpasst. Im Spitzenspiel gehen die Cottbuser in Führung, können diese allerdings nicht bis zum Ende halten. Das Ergebnis: ein 1:1-Remis gegen Tabellenführer Sandhausen.

11.113 Fans waren kamen zum Spitzenspiel ins Cottbuser Stadion

Kurz vor der Halbzeit brachte Maximilian Krauß Energie in Führung



Eine missglückte Rettungsaktion von Borgmann bescherte Sandhausen den Ausgleich



Die Fußballer von Energie Cottbus haben in der 3. Liga das nächste sportliche Ausrufezeichen verpasst. Gegen Tabellenführer SV Sandhausen erkämpften sich die Lausitzer am Samstagnachmittag ein 1:1-Unentschieden. Dabei wäre für den bis dato so fulminant aufspielenden Aufsteiger vielleicht sogar noch mehr drin gewesen: Maximilian Krauß bescherte dem Aufsteiger in Halbzeit eins sehenswert die Führung, die Cottbus in einer umkämpften zweiten Halbzeit allerdings nicht halten konnte.

Der Spielverlauf

Beide Mannschaften starteten engagiert ins Spitzenspiel. Sowohl die Tabellenführer als auch ihre Verfolger standen defensiv hoch, agierten druckvoll und körperlich durchaus hart. Zahlreiche Ballgewinne initiierten vielversprechende Umschaltmomente, die allerdings anfänglich maximal zu wenig vielversprechenden Abschlüssen führten. Dann zündete in der 39. Minute der Cottbuser Maximilian Krauß im Mittelkreis seinen Turbo. Timmy Thiele bediente ihn perfekt und sah, wie Krauß den Torwart umkurvte und zur 1:0-Halbzeitführung einschob.



In der zweiten Halbzeit waberte das Spiel dann zunehmend zwischen den beiden Toren hin und her. Cottbus kam stärker aus der Kabine zurück und machte den Anfang. Dann allerdings übernahmen die nun Druck machenden Gäste. In der 62. Minute stand ihrem Ausgleichstreffer nur Innenverteidiger Dennis Slamar auf der Cottbuser Torlinie im Weg.



Zehn Minuten später erzielte Sandhausens Emmanuel Iwe sehenswert per Hacke und mit Hilfe des verzweifelt grätschenden Axel Borgmann das 1:1 (71.). Und auch in der Folge blieben die Gäste die bessere Mannschaft und erarbeiteten sich die besseren Chancen. Weil sie diese allerdings ungenutzt ließen, blieb es beim 1:1-Unentschieden.

Frust oder Freude? So richtig glücklich waren die Cottbuser trotz Punktgewinn gegen den Tabellenführer nach Spielende nicht. | Bild: IMAGO/Contrast

Spieler des Tages

Dass Timmy Thiele dieser Tage die wohl belastungsfähigste Säule in Reihen von Energie Cottbus ist, dürfte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Und auch wenn Thiele am Samstag gegen Sandhausen ohne eigenen Treffer blieb, prägte er erneut das Spiel seiner Mannschaft. Im Mittelfeld machte der Stürmer nahezu jeden Ball erfolgreich fest, leitete mit viel Kontrolle und gutem Auge die Angriffe seiner Mannschaft ein. So wie in der 39. Minute, als er den startenden Krauß mit perfektem Timing auf die Reise zum Führungstreffer schickte. Auch in der zweiten Halbzeit war es zumeist Thiele, der Sandhausens Defensive in die Bredouille brachte.

Was war denn da los?

Kurz nachdem Maximilian Krauß mit Vollgas auf das Sandhausener Tor zu gesaust war, rauschte er zum Ende der ersten Halbzeit mit Vollgas in Besar Halimi hinein. Das Knie angewinkelt, das Bein noch leicht ausgefahren – Krauß traf den Sandhausener mit seiner Hüfte und voller Wucht am Kopf, rannte ihn schlichtweg über den Haufen. Mit der folgenden Gelben Karte war Krauß noch gut bedient, Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof hingegen so wenig einverstanden, dass auch er meckernd die Gelbe Karte bekam. Und auch Halimi konnte Krauß nicht einfach so verzeihen, ließ dessen Entschuldigungsversuche ins Leere laufen.

Zählbares

Nur rund zwei Dutzend Sandhausener Fans begleiteten ihre Mannschaft am Samstag in die Lausitz. Spätestens beim Ausgleichstreffer hörte man sie dennoch klar und deutlich im Stadion der Freundschaft.



17 Punkte hat Energie Cottbus nun nach zehn Spielen der Drittligasaison auf dem Konto. Das sind vier Zähler Rückstand auf den alten und neuen Tabellenführer, aber viel wichtiger: sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.



Drei Tage sind es nur bis zum nächsten Spiel der Lausitzer. Am Dienstag (19 Uhr) ist Energie Cottbus zu Gast bei Erzgebirge Aue.

Die Stimmen zum Spiel

Claus-Dieter Wollitz (Trainer Energie Cottbus): "Wir hatten vielleicht nicht so viel Ballbesitz, aber haben das Spiel trotzdem bis zur 60. Minute kontrolliert. Danach sind wir bestimmte Muster verfallen. Wir sind nicht mehr nachgerückt, waren zu passiv und hatten keinen Zugriff. Dabei hat man gemerkt, dass wir mehr Chancen hatten, wenn wir aktiver und mutiger gespielt haben."



Timmy Thiele (Stürmer Energie Cottbus): "Es fühlt sich ein bisschen an, als hätten wir zwei Punkte verloren. Klar haben wir gegen den Tabellenführer gespielt, aber eben auch zu Hause. Wir haben die erste Halbzeit dominiert und gehen verdient in Führung. Dann haben wir ab der 60. Minute leider ein bisschen den Faden verloren. Deswegen muss man am Ende wahrscheinlich trotzdem von einem gewonnenen Punkt sprechen."

