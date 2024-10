3. Liga 3. Liga: Der Cottbuser Zug hat keine Bremse Stand: 04.10.2024 15:48 Uhr

Wenn es einmal rollt, dann rollt es: Der FC Energie Cottbus hat einen Lauf. In der 3. Liga haben die Lausitzer zuletzt vier Mal in Folge gewonnen und sind noch lange nicht satt. Am Sonntag wartet die Zweitvertretung von Hannover 96. Von Andreas Friebel

Aktuell passt zur Situation des FC Energie Cottbus perfekt ein Ballermann-Hit aus dem Sommer 2022. Damals sangen Mia Julia und Lorenz Büffel: "Der Zug hat keine Bremse". Schier unaufhaltsam rollen die Rot-Weißen derzeit durch die 3. Liga. Verl, Stuttgart, Osnabrück und Saarbrücken konnten den Erfolgszug der Lausitzer nicht stoppen.

So viele Tore wie noch nie

Nach acht Spieltagen hat das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz 15 Punkte und 22:12 Tore. Diese 22 geschossenen Tore stellen einen neuen Rekord in der 3. Liga dar. So viele Treffer hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Mannschaft erzielt. Im Herbst 2017 war Paderborn mal dicht dran. 21 Treffer gelangen dem aktuellen Zweitligisten damals. Und auch Elversberg traf 2022 ganze 21 Mal. "Mit dieser Erfolgsserie sind die Erwartungen in unserem Umfeld sprunghaft gestiegen. Ich kann aber immer nur warnen. Ohne negativ zu denken, kann das ganz schnell auch anders laufen", sagt "Pele" Wollitz.

Um seinen Punkt zu unterstreichen, verweist der Coach auf ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit: Jahn Regensburg. "Sie hatten in der vergangenen Saison zwischendurch 13 Punkte Vorsprung auf Rang vier. Und dann lief fast nichts mehr." Die Oberpfälzer wurden am Ende der Saison knapp Dritter.



Doch zurück zum FC Energie, der in den vergangenen Partien auch etwas Glück hatte. In Osnabrück und gegen Saarbrücken gab es grobe Torwartpatzer, die Cottbus auf die Siegerstraße brachten. Zudem hätte es in der Anfangsphase gegen die Saarländer einen Elfmeter für die Gäste geben müssen. Und dann wäre das Spiel wahrscheinlich anders gelaufen. "Wenn du das Momentum auf deiner Seite hast, kommt auch das Spielglück. Knapp vier Wochen vorher in Wiesbaden waren wir klar besser und haben verloren. Es gleicht sich alles aus", meint Wollitz.

Fällt Vierer-Packer Timmy Thiele aus?

Das gilt auch für Torjäger Timmy Thiele. An den ersten sechs Spieltagen konnte der Stürmer kein Tor erzielen. Vergangene Woche machte er in zwei Partien gleich sechs "Buden". Zwei in Osnabrück und vier gegen Saarbrücken. Ob er am Sonntag (13:30 Uhr) auch bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 treffen wird, steht noch in den Sternen. "Timmy hat die ganze Woche noch nicht trainiert. Er hat einen grippalen Infekt", sagt sein Trainer Wollitz. Übrigens gilt das Gleiche auch für Thieles Sturmpartner Lucas Copado.

Der Gegner aus Niedersachsen ist im Sommer, so wie Cottbus auch, in die 3. Liga aufgestiegen. Und Ende Juli trafen die beiden Teams bereits im Stadion der Freundschaft aufeinander. Damals, zur Generalprobe vor dem Pflichtspielstart, verlor der FCE mit 0:3. "Wir haben was gutzumachen. Das ist klar. Inzwischen sind wir aber auch deutlicher eingespielter und haben eine große Teamchemie", vergleicht Mittelfeldspieler Phil Halbauer die Situation heute mit der vor gut zwei Monaten.



Sein Trainer hat nicht nur Cottbus im Blick, sondern auch den Sonntagsgegner. Der steht aktuell auf einem Abstiegsplatz, gewann aber am vergangenen Wochenende mit 3:1 gegen die Stuttgarter Zweitvertretung. "Sie haben am Anfang der Saison permanent gepresst. Gegen Stuttgart haben sie die Balance geändert und waren etwas variabler."

Spiel im Landespokal muss verschoben werden

Trotzdem bleibt das Ziel der Lausitzer: Sieg Nummer fünf in Serie! Auch, um den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter zu vergrößern. "Wie sagen wir gerade so schön in der Kabine? Der Zug hat keine Bremse! Deshalb wollen wir gern auch Hannover noch überrollen", kündigt Halbauer an.



Wie es im Anschluss an diese Partie für Cottbus weitergeht, ist noch unklar. Eigentlich sollte am Sonntag in einer Woche das Landespokalspiel in Oranienburg stattfinden. Der Landesverband hat die Begegnung - vor dem Hintergrund eines Besuches des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Berlin - aus Sicherheitsgründen aber verschoben. Nun wird ein neuer Termin gesucht. Damit Energie im Rhythmus bleibt, bemüht sich Claus-Dieter Wollitz nun um ein Testspiel.

