2. Fußball-Bundesliga 2. Fußball-Bundesliga: Union-Frauen nutzen Chancen nicht und verlieren in Frankfurt

2. Fußball-Bundesliga 2. Fuß ball-Bundesliga: Union-Frauen nutzen Chancen nicht und verlieren in Frankfurt Stand: 30.03.2025 18:38 Uhr

Die Frauen von Union Berlin mussten in der 2. Bundesliga eine 0:1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt II einstecken. In einem chancenarmen Spiel war Elena Mühlemann die einzige Torschützin. Trotz der Niederlage verbleiben die Köpenickerinnen auf Tabellenplatz 2.



Union begann mit hohem Pressing und verzeichnete in Person von Dina Orschmann die erste Torchance der Partie (9. Minute). In der Folge beobachteten die 269 Fans im Stadion am Brentanobad ein taktisch geprägtes Duell, in dem beide Defensiven fast alle Bemühungen abblockten und sich vieles im Mittelfeld neutralisierte.



Richtung Ende der 1. Halbzeit sah Union-Trainerin Ailien Poese dann aber ein klares Chancen-Plus ihrer Mannschaft - trotzdem ging es mit einem 0:0 in die Pause.



Bis zum Ende kein Durchkommen

Die Unionerinnen knüpfte nach der Halbzeit da an, wo sie aufgehört hatten, aber der erste Jubel ertönte auf Frankfurter Seite. In der 53. Minute setzte sich Außenverteidigerin Emma Memminger auf der linken Seite durch, legte auf Mühlemann ab und diese ließ Union-Keeperin Cara Bößl aus kürzester Distanz keine Chance.



Der vermeintliche Ausgleich für die Berlinerinnen wurde aufgrund einer Absteitsstellung aberkannt (68. Minute) und auch offensive Einwechslungen von Poese konnten die Niederlage nicht verhindern. Wie schon im Hinspiel unterlagen die Union-Frauen gegen Frankfurt.



"Insgesamt hat uns auch die Intensität gefehlt und Frankfurt macht es dann mit einer Aktion sehr gut. Wir müssen abgezockter werden, aber darüber werden wir auch sprechen", sagte Trainiern Poese nach der Partie deutlich. Nun steht erst einmal die Länderspielpause an, bevor Union am 13. April im Stadion An der Alten Försterei den FC Ingolstadt empfängt.



Sendung: rbb UM6, 30.03.2025, 18 Uhr