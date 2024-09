2. Fußball-Bundesliga 2. Fußball-Bundesliga: Trotz langer Unterzahl: Union-Frauen holen Punkt in Nürnberg Stand: 01.09.2024 15:49 Uhr

Nach dem 2:2-Unentschieden im ersten Saisonspiel gegen den Hamburger SV, endete auch die zweite Partie der Unionerinnen mit einem Remis. Beim 1. FC Nürnberg kamen die Union-Frauen nicht über ein 0:0 hinaus.



Cheftrainerin Ailien Poese nahm vier Änderungen in der Startelf im Vergleich zur Partie vor einer Woche vor. Für Cara Bösl, Charleen Niesler, Korina Janež und Sarah Abu Sabbah rückten Melanie Wagner, Marie Becker, Judith Steinert und Antonia Halverkamps in die erste Elf.

Die Eisernen verteidigen leidenschaftlich

Vor allem Dina Orschmann prüfte die Nürnbergerinnen in der ersten Hälfte. Mit einem Schuss aus der Drehung sorgte die 26-Jährige in der 21. Minute erstmals für Torgefahr. In der 41. Minute war es dann wesentlich knapper: Orschmann setzte einen Freistoß aus 40 Metern an die Latte.



In der 45. Minute sah Eleni Markou für ein taktisches Foul die Gelb-Rote Karte. Der Zweitliga-Neuling verteidigte aber auch in Halbzeit zwei stark und hielt gegen, obwohl Nürnberg das aktivere Team war. In der 90. Minute wurde es dann nochmal eng: Nach einem Eckball von Clara Fröhlich rauschte der Ball gefährlich in den Strafraum, wo sich aber keine Spielerin für den Abschluss fand.



Am Sonntag den 15.09. (14 Uhr) treffen die Unionerinnen dann auf den SV Weinberg.

Sendung: rbb24 Inforadio, 01.09.24, 16:15 Uhr