2. Fußball-Bundesliga 2. Fußball-Bundesliga: Bittere Pleite für Hertha in Düsseldorf – muss Fiél jetzt gehen? Stand: 15.02.2025 22:24 Uhr

Im Topspiel der 2. Bundesliga hat Hertha seine Niederlagenserie fortgesetzt. Gegen Düsseldorf verloren die Berliner trotz starker Leistung ihr viertes Spiel in Folge. Die Zukunft von Trainer Cristian Fiél ist damit ungewisser als je zuvor.

Hertha BSC hat am Samstagabend mit einem 1:2 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf seinen Negativlauf fortgesetzt. Dadurch wird die Luft für Trainer Cristian Fiél immer dünner, der schon durch die Auftritte seiner Mannschaft zuletzt stark in der Kritik stand. Durch die verpassten Punkte wird für Hertha auch der Abstand im Tabellenkeller immer kleiner. Aktuell trennen sie nur noch fünf Zähler vom Relegationsrang.



Fabian Reese erzielte die Führung bereits in der 13. Minute. Ein schneller Doppelpack nach der Pause von Dzenan Pejcinovic drehte die Partie (55., 58.) und sorgte trotz einer wirklich couragierten Leistung der Hertha-Mannschaft für eine Auswärtspleite für das Team von Cristian Fiél.



Der Spielverlauf

Hertha startete wie schon in den letzten Partien spielerisch dominant. Doch diesmal schafften sie es, ihre optische Überlegenheit auch auf die Anzeigetafel zu bringen. In der 13. Minute landete ein verunglückter Schuss bei Reese, der links im Sechzehner ein, zwei Schritte machte und trocken ins lange Eck verwandelte. Nur sieben Minuten später klingelte es fast erneut. Nur eine starke Fußabwehr von Torhüter Florian Kastenmeier konnte den zweiten Treffer von Reese gerade noch so verhindern.



Erst in der 31. Minute näherte sich Düsseldorf erstmals dem Hertha-Tor an. Eine Flanke aus dem Halbfeld köpfte Dawid Kownacki deutlich drüber. Gefährlich wurde vor der Halbzeitpause allerdings nur Hertha. Einen Konter in Überzahl spielten sie über Maza und Cuisance aber schlecht aus, sodass kein Spieler zum Abschluss kam.



In der 51. Minute war der Fußballgott noch auf der Seite von Marton Dardai. Bei einem scharfen Freistoß von Shinta Appelkamp rutschte der 23-jährige Innenverteidiger in die Flanke, traf allerdings nur die Oberkante der eigenen Latte. Kurz danach lag dann der Ball im Hertha-Tor. Bei einem schnellen Gegenstoß tauchte Dzenan Pejcinovic frei vor Gersbeck auf und schloss humorlos ins linke Eck ab (55.). Nur drei Minuten später musste Pejcinovic bei einem Freistoß den Ball am zweiten Pfosten nur noch über die Linie drücken.



Hertha reagierte mit wütenden Angriffen. Ein Dropkick von Reese flog nur knapp über das Tor. Cristian Fiél stellte offensiv um und brachte mit Luca Schuler einen Stürmer für Sechser Pascal Klemens. Immer wieder brannte es im Strafraum der Düsseldorfer. In der 81. Minute kam Ibrahim Maza völlig frei vor dem Tor zum Kopfball, aber köpfte den Ball genau auf Kastenmeier. Nur eine Minute später traf auch Schuler mit einem Kopfball nur den linken Pfosten. Der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.



Sendung: rbb UM6, 16.02.2025, 18 Uhr