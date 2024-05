2. Bundesliga 2. Bundesliga: Turbine Potsdam holt beim HSV nur ein Remis Stand: 05.05.2024 13:22 Uhr

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga einen leichten Dämpfer hinnehmen müssen. Nach zuvor sieben Siegen in Folge musste sich der Tabellenführer am Sonntag mit einem 1:1 (1:0) beim Hamburger SV begnügen.

Potsdam weiter Erster

Potsdam bleibt trotz des Punktverlustes Tabellenführer und hat damit auch weiterhin die besten Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga. Carl Zeiss Jena ist durch einen Sieg beim FSV Gütersloh (4:1) aber wieder auf drei Punkte an Turbine herangerückt.



Bianca Schmidt hatte die Brandenburgerinnen in der 33. Minute in Führung gebracht, doch ein Eigentor von Potsdams Kapitänin Jennifer Cramer (65.) sorgte nach der Pause für den Ausgleich.



Potsdam hat nun noch drei Spiele vor sich. Im Saisonendspurt warten die SG 99 Andernach, Borussia Mönchengladbach und der FC Ingolstadt.



