2. Basketball Bundesliga ProB Nord 2. Basketball Bundesliga ProB Nord: US-Amerikaner Dan Oppland wird neuer Chef-Trainer von Lok Bernau Stand: 06.06.2024 15:29 Uhr

Dan Oppland wird in der kommenden Saison Cheftrainer der 1. Herrenmannschaft von Lok Bernau in der 2. Basketball Bundesliga ProB Nord. Das hat der Verein am Donnerstag mitgeteilt.

Fragen und Antworten rund um die Junioren-Bahnrad-EM in Cottbus Die Radrennbahn in Cottbus ist vom 9. bis zum 14. Juli Schauplatz von Junioren-Europameisterschaften. 44 Titel werden an sechs Wettkampftagen vergeben. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur ersten EM in Cottbus seit 2007. Von Thomas Juschusmehr

Vom Spieler zum Coach

Oppland ist seit Jahren mit den Bernauern verbunden, wie es heißt. Seine Laufbahn begann als Spieler im ersten Herrenteam. Anschließend habe der 40-jährige US-Amerikaner den Verein als Jungend- und Co-Trainer der Herren unterstützt. Nun übernimmt er die Verantwortung als Head Coach und löst damit nach zwei Jahren Davide Bottinelli ab. "Ich bin zuversichtlich, dass wir weiterhin in die richtige Richtung gehen können", ließ Oppland über den Verein verlauten. "Es gibt noch viel zu tun, aber genau auf diese Arbeit und die neuen Herausforderungen freue ich mich. Ich kann es kaum erwarten, dass die Saison in ein paar Monaten beginnt.“



Lok Bernau hat die vergangene Saison auf Tabellenplatz sieben beendet. Das Team unterlag im dritten Playoffspiel im April der Orange-Academy Ulm.

Sendung: Antenne Brandenburg, 06.06.2024, 13:30 Uhr