19. rbb-Lauf in Potsdam 19. rbb-Lauf in Potsdam: Heimsieg bei den Frauen, Berliner Triumph bei den Herren Stand: 28.04.2024 19:09 Uhr

Mehr als 2.000 Läuferinnen und Läufer sind am Sonntag bei der 9. Auflage des traditionellen rbb-Laufs durch Potsdam an den Start gegangen.



Der gemeinsame Startschuss durch die Potsdamer Triathlon-Team-Weltmeisterin Laura Lindemann und rbb-Intendantin Ulrike Demmer erfolgte um 10 Uhr. Beide nahmen anschließend auch die 14,065 Kilometer lange Strecke in Angriff nehmen. Der Drittelmarathon startete und endete an der Glienicker Brücke, die Route führte vorbei an zahlreichen Potsdamer Sehenswürdigkeiten.

19. rbb-Lauf: rbb-Intendantin Ulrike Demmer und Triathletin Laura Lindemann geben Startschuss Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) schickt am 28. April gemeinsam mit dem Stadtsportbund Potsdam Laufbegeisterte zum 19. Mal beim rbb-Lauf auf die Strecke. Den Startschuss geben um 10.00 Uhr die Triathlon-Team-Weltmeisterin Laura Lindemann aus Potsdam und rbb-Intendantin Ulrike Demmer, die selbst mitlaufen wird.mehr

Am Ende siegte bei den Frauen die Lokal-Matadorin Franziska Bernhard, mit einer Zeit von 54:10 Minuten. Bei den Herren siegte Nikki Johnstone von der LG Nord Berlin in 45:14 Minuten.



Über die ebenfalls absolvierte 10-Kilometer-Distanz siegte Linda Weißer vom Berlin Track Club (40:01 Minuten) und Björn Menges (33:58 Minuten) vom On Run Club.

Sendung: rbb24, 28.04.2024, 18 Uhr