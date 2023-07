buten un binnen Wirrwarr um Pinguins-Spieler: Vertrag verlängert, dann aufgelöst Stand: 26.07.2023 17:01 Uhr

Eigentlich stand der Kader der Bremerhavener für die neue Eishockey-Saison. Nun bat aber ein Spieler kurzfristig um Auflösung seines Vertrages, um doch zu wechseln.

Von Petra Philippsen

Seit fast einem Monat war die Kaderplanung der Fischtown Pinguins eigentlich beendet. Der Eishockey-Klub aus Bremerhaven präsentierte seine 25 Spieler für die neue DEL-Saison – doch nun muss ein Stürmer kurzfristig ersetzt werden: Niklas Andersen hatte um Vertragsauflösung gebeten.

Kurios: Denn der 25 Jahre alte Däne hatte seinen Vertrag in Bremerhaven erst Ende Juni verlängert. Der Grund: Andersen möchte zu einem anderen deutschen Klub wechseln.

In der letzten Saison war ich oft nicht im Kader, die Dinge sind nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte.

(Pinguins-Profi Niklas Andersen in der "Nordsee-Zeitung")

Pinguins akzeptieren Andersens Rückzug

Nach der WM in Dänemark hätten sich für ihn nun "Optionen ergeben", so Andersen in der "Nordsee-Zeitung", die er wahrnehmen wollte – trotz des frischen Vertrags bei den Pinguins.

Beim Bremerhavener Klub reagierte man wenig begeistert auf die Vertragsauflösung, nahm sie aber hin. "Wir bedauern seine Entscheidung, akzeptieren sie aber", erklärte Manager Alfred Prey: "Wenn ein Spieler nicht mehr unser Jersey tragen will, dann müssen und werden wir diesen Wunsch respektieren." Der Verein kündigte an, "schon in Kürze einen adäquaten Ersatz" zu präsentieren.

