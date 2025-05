buten un binnen Bremer Schwimmer Wellbrock holt Gold – und darf zur Weltmeisterschaft Stand: 05.05.2025 12:43 Uhr

Dank einer Weltjahresbestzeit sicherte sich Florian Wellbrock den deutschen Meistertitel in 1.500 Meter Freistil. Somit rückt er doch noch ins WM-Team der Beckenschwimmer.

Mit einer beeindruckenden Leistung hat der gebürtige Bremer zum Abschluss der Deutschen Meisterschaften über die 1.500 Meter Freistil seine Spitzenposition in der Weltjahresbestenliste untermauert – und sich damit zwei Monate vor der WM in Position für die Medaillenjagd geschwommen.

Ich wollte auf keinen Fall ohne Deutschen Meistertitel nach Hause.

(Schwimmer Florian Wellbrock)

In 14:36,25 Minuten sicherte sich Wellbrock am Sonntag in Berlin den Sieg inklusive WM-Ticket. "Ich bin mit der Zeit wahnsinnig happy", erklärte der Olympiasieger von 2020 im Nachgang. Ein versöhnlicher Abschluss, nachdem Wellbrock am Freitag über die 800 Meter im Kampf um die maximal zwei deutschen Startplätze pro Strecke noch den Kürzeren gezogen hatte.

Am Sonntag ließ der 27-Jährige, der für den SC Magdeburg schwimmt, über die längere Distanz aber nichts anbrennen und schlug vor Sven Schwarz (Hannover/14:36,82) an, der damit Anspruch auf das zweite WM-Ticket bei den internationalen Titelkämpfen in Singapur (11. Juli bis 3. August) hat.

Mitja Bauer qualifiziert sich für Junioren-EM

Der Bremer Mitja Bauer, der seit vergangenem Jahr in Leipzig schwimmt, zeigte ebenfalls eine starke Leistung in Berlin. Der 16-Jährige belegte über 200 Meter Rücken den siebten Platz – mit knapp acht Sekunden Rückstand auf Goldgewinner Lukas Märtens (1:56,00 Minuten).

Aufgrund seines guten Abschneidens bei den Deutschen Meisterschaften konnte Bauer das Ticket für die Teilnahme an der Junioren-EM in der Slowakei (1. bis 6. Juli) lösen. Bauer ist damit der erste Bremer seit den 1990er-Jahren, der die Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaft im Beckenschwimmen geschafft hat. Der bis dahin letzte Bremer, dem das gelungen war, ist Alexander Kahl.

Mehr Sport:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Rundschau, 5. Mai 2025, 8 Uhr