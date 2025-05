buten un binnen Werder-Frauen kassieren spätes Tor und verlieren gegen Köln Stand: 04.05.2025 20:58 Uhr

Drei Tage nach dem Pokalfinale war Werder schon wieder in der Bundesliga gefragt. Im Heimspiel gegen Köln kamen die Bremerinnen erst stark zurück und verloren dennoch 1:2.

Auf Platz 11 kamen die Kölnerinnen besser ins Spiel – und nach einer knappen halben Stunde zur verdienten Führung durch Nicole Billa (28. Minute). Nachdem die Bremerinnen eine Ecke nicht klären konnten, traf die Österreicherin aus dem Durcheinander zum 1:0.

Erst in der zweiten Hälfte kamen die Gastgeberinnen besser in Schwung. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff kamen die Bremerinnen erstmals gefährlich vor das Kölner Tor, doch Tuana Mahmoud scheiterte (56.). 20 Minuten später zielte Verena Wieder dann besser. Nach einem Steckpass von Mahmoud legte die Stürmerin den Ball an Kölns Torhüterin Aurora Mikalsen vorbei (76.).

Die Schlussphase begann für Werder mit einem Schreck: Nachdem ein Befreiungsschlag von Werder-Keeperin Livia Peng in Lara Schmidts Gedicht landete, konnte die Verteidigerin nicht weiter spielen. Da Werders Wechselkontingent erschöpft war, mussten die Bremerinnen die Partie in Unterzahl beenden. Das klappte allerdings nur bis zur 89. Minute, als Werder erneut nach einem Standard in Rückstand geriet. Nach einem Freistoß köpfte Anna Gerhardt zum 2:1-Endstand ein.

Mehr zum Frauen-Fußball:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 5. Mai 2025, 18:06 Uhr