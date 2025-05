buten un binnen Bremer Frust in Berlin: Werder spielt nach 2:0-Führung nur 2:2 Stand: 03.05.2025 17:30 Uhr

Früh lagen die Bremer nach einem Doppelpack von Jens Stage mit 2:0 vorn. Werder kassierte allerdings noch den Ausgleich – und somit einen Rückschlag im Kampf um Europa.

Von Karsten Lübben

Die Bremer erwischten in Berlin-Köpenick den perfekten Start in die Partie: Jens Stage brachte Werder nach zwei Minuten in Führung. Nach einer Vorlage von Oliver Burke traf Marvin Ducksch zunächst den Pfosten. Stage sicherte sich jedoch den Abpraller und schoss den Ball zum 1:0 ins Tor.

Der Däne sorgte auch in der 15. Minute für das 2:0. Im Mittelfeld eroberte er den Ball und erhielt diesen nach einem Doppelpass mit Senne Lynen zurück. Stages Schuss von der Strafraumkante wurde noch von Unions Innenverteidiger Danilho Doekhi abgefälscht und landete unhaltbar im Tor.

Rothe verkürzt auf 1:2 – Zetterer verhindert den Ausgleich

Bei Tom Rothes Kopfballtreffer konnte Michael Zetterer dem Ball nur hinterherschauen.

Auch danach behielt Werder die Kontrolle über die Partie. Die Berliner kamen zu keinen gefährlichen Torchancen. Stattdessen besaß Burke die Chance, um auf 3:0 zu erhöhen. Seinen strammen Schuss von der Strafraumkante konnte Keeper Frederik Rönnow allerdings zum Eckball parieren (28.). Ein Abschluss aus der Distanz von Benedict Hollerbach war für Keeper Michael Zetterer kein Problem (34.). Aus dem Nichts verkürzten die Berliner allerdings wenig später. Nach einer Flanke von Hollerbach traf Tom Rothe per Kopfball (37.).

Vor der Halbzeit besaß Union sogar noch die Chance zum Ausgleich, doch Zetterer konnte einen Schuss von Janik Haberer mit einer starken Parade noch zum Eckball entschärfen. Somit gingen die Bremer mit einer 2:1-Führung in die Pause.

Bénes trifft spät zum 2:2 für Berlin

Nach dem Wiederanpfiff machten die Berliner Druck auf das Bremer Tor. Hollerbach ließ mit seinem Tempo Amos Pieper schlecht aussehen. Den Schuss des Stürmers konnte Niklas Stark allerdings noch blocken (50.). Hollerbach sorgte auch danach weiterhin für Gefahr. Eine Flanke von Haberer köpfte er in der 53. Minute auf das Tor. Zetterer konnte den Ball jedoch festhalten.

Danach gelang es allerdings auch den Berlinern zunächst nicht mehr, sich gute Möglichkeiten zu erspielen. Werder gelang im Spiel nach vorne ebenfalls nichts. Die riesige Chance zum 2:2 besaß dann jedoch Andrej Ilic. Der Stürmer tauchte frei vor Zetterer auf – schob den Ball aber links am Tor vorbei (69.)

In der 84. Minute kassierten die Bremer jedoch den Ausgleich. Der kurz zuvor eingewechselte Laszlo Bénes gelang mit einem tollen Schuss in den Winkel das 2:2. Werder warf in den Schlussminuten nochmal alles nach vorne – allerdings ohne Erfolg. Am Ende mussten die Bremer sich mit dem einen Punkt begnügen.

