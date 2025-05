buten un binnen Werder und die Konkurrenz: Das ist das Restprogramm im Kampf um Europa Stand: 04.05.2025 13:33 Uhr

In den verbleibenden zwei Spielen wollen die Bremer noch den Sprung in den Europapokal schaffen. Dafür sind sie allerdings auf Ausrutscher der Konkurrenten angewiesen.

Von Karsten Lübben

Am Samstag nach dem Abpfiff waren Werders Spieler alles andere als zufrieden. Mit der frühen 2:0-Führung nach 15 Minuten ging die Partie für sie so gut los, doch am Ende reichte es gegen Union Berlin nur für einen Punkt. Im Kampf um die Qualifikation für Europapokal war dies nach dem 0:0 gegen den FC St. Pauli der nächste Rückschlag.

Landen die Bremer auf dem 5. Platz, dürfen sie in der kommenden Saison in der Europa League mitmischen. Der 6. Platz würde die Conference League bedeuten. Im allerbesten Fall wäre mit zwei Siegen sogar noch die Qualifikation für die Champions League möglich (Stand: 4. Mai, 13 Uhr). Klar ist: Damit es mit der ersehnten Rückkehr auf die europäische Bühne vielleicht noch klappt, muss Werder wohl ein perfektes Saison-Finish hinlegen.

"Noch sind zwei Spiele da. Noch sind sechs Punkte zu vergeben. Wir wollen bis zum Ende das Maximum rausholen", sagte Coach Ole Werner nach dem Unentschieden in Berlin. Doch auf wen treffen die Bremer noch bis zum Saisonende? Und wie schaut das Restprogramm der Konkurrenten aus? Wir geben einen Überblick.

Platz 8: Werder Bremen (47 Punkte, Tordifferenz: -6, 32 Spiele)

Für die Bremer steht am Samstag (15:30 Uhr) mit dem Spiel gegen RB Leipzig, das aktuell auf dem 6. Platz liegt, ein enorm wichtiges Duell an. Verliert Werder dieses, ist der Traum vom Europapokal bereits geplatzt. Doch auch für die Leipziger ist die Partie enorm wichtig. Schließlich hoffen diese darauf, noch auf den 4. Rang zu springen und sich somit erneut für die Champions League zu qualifizieren.

Für die Bremer um Mitchell Weiser ist sogar noch die Qualifikation für die Champions League möglich.

Falls Werder am Samstag gewinnt, könnte es am letzten Spieltag vielleicht tatsächlich noch mit der Qualifikation für den Europapokal klappen. Dann müssten die Bremer voraussichtlich allerdings erneut dreifach punkten. Auswärts wird dann der 1. FC Heidenheim der Gegner sein. Dieser steckt im Abstiegskampf und benötigt womöglich noch einen oder drei Zähler, um sich Platz 16, und somit den Relegationsrang, zu sichern.

Platz 7: Mainz 05 (47 Punkte, Tordifferenz: +9, 31 Spiele)

Die Mainzer können mit einem Heimsieg am Sonntagabend gegen Eintracht Frankfurt noch die 50 Punkte vollmachen und somit den 6. Platz von den Leipzigern erobern. Das Restprogramm der Rheinhessen ist allerdings auch neben dem Duell mit der Eintracht noch hart.

Am kommenden Wochenende müssen sie auswärts beim VfL Bochum antreten. Die Bochumer brauchen unbedingt einen Sieg, um eventuell doch noch den Relegationsrang zu erobern und somit den direkten Abstieg abzuwenden. Am 34. Spieltag treffen die Mainzer zu Hause zudem noch auf Bayer 04 Leverkusen.

Platz 6: RB Leipzig (50 Punkte, Tordifferenz: +6, 32 Spiele)

Die Leipziger haben am kommenden Wochenende das Duell mit Werder im Weser-Stadion vor der Brust. Am letzten Spieltag steht dann zu Hause die Partie gegen den VfB Stuttgart an.

Falls es für die Sachsen am Ende nur für die Europa League oder gar nur für die Conference League reichen sollte, wäre dies für sie eine Enttäuschung. Der Anspruch in Leipzig ist immer die Champions League.

Platz 5: SC Freiburg (51 Punkte, Tordifferenz: -3, 31 Spiele)

Der SC Freiburg spielt am Sonntagabend noch zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen. Gelingt ein Sieg, wird Werder die Breisgauer in dieser Saison bereits nicht mehr einholen können. Mit der erstmaligen Qualifikation für die Champions League könnte dem Team etwas Historisches gelingen.

Der SC Freiburg könnte sich erstmals in seiner Klubgeschichte für die Champions League qualifizieren.

Das Restprogramm ist allerdings auch für den Sportclub knifflig: Nach dem Spiel gegen Leverkusen sind die Freiburger am Samstag auswärts bei Holstein Kiel gefordert. Wie Bochum benötigt auch Kiel unbedingt einen Sieg, um Heidenheim vielleicht noch überholen zu können.

Am 34. Spieltag steht noch ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an. Falls die Frankfurter am Sonntagabend in Mainz gewinnen, hätten diese die Qualifikation für die Champions League bereits sicher.

Platz 4: Borussia Dortmund (51 Punkte, Tordifferenz: +15, 32 Spiele)

Die Dortmunder haben aus den vergangenen sechs Spielen 16 Punkte geholt und mischen nun sogar wieder kräftig im Kampf um die Champions League mit. Mit dem Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen steht am Samstag allerdings noch eine harte Aufgabe auf dem Zettel.

Am 34. Spieltag trifft der BVB zu Hause noch auf Holstein Kiel. Offen ist, ob die Kieler dann noch um den Relegationsrang kämpfen oder bereits abgestiegen sind.

