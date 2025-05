buten un binnen Bremer SV gleicht im Stadtderby gegen Werders U23 spät zum 1:1 aus Stand: 04.05.2025 17:40 Uhr

Am Panzenberg retteten die Waller in der Nachspielzeit noch das Unentschieden. Für den Regionalliga-Verbleib wird der Bremer SV wohl die Schützenhilfe des TSV Havelse benötigen.

Der Bremer SV wehrte sich im Derby emsig, konnte sich aber erst spät belohnen. Maik Lukowicz brachte Werder zunächst in der 35. Minute in Führung. Über Abdenego Nankishi gelang der Ball von der rechten Seite in den Strafraum. Dort traf Lukowicz aus dem Getümmel zum 1:0.

Mit dem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit. Der zweite Durchgang verlief weitestgehend ohne Highlights. Den Wallern gelang es lange nicht, genug Druck aufzubauen, um den Ausgleich zu erzielen. Per Kopfball traf Shinji Yamada kurz vor dem Spielende aber doch noch zum 1:1 (90.+4).

Werders U23 hat durch das Unentschieden den Sprung auf den 2. Platz verpasst. Der BSV steckt nach wie vor in großer Abstiegsnot. Klar ist mittlerweile, dass die auf Rang 16 liegenden Waller (31 Punkte, Tordifferenz: -12) den auf dem 14. Platz liegenden SSV Jeddeloh II (37 Punkte, Tordifferenz: -12) nur noch überholen können, wenn ihnen in den noch ausstehenden zwei Partien zwei Siege gelingen und die Jeddeloher nicht mehr punkten.

Die Chancen auf den direkten Klassenerhalt stehen also eher schlecht. Für den BSV geht es vor allem darum, Holstein Kiels U23 und den SV Todesfelde hinter sich zu lassen.

Wichtiges Duell für den Bremer SV am Samstag in Todesfelde

Teutonia Ottensen zieht sich am Ende der Saison freiwillig aus der Regionalliga Nord zurück. Holstein Kiels U23 steht als Tabellenletzter (25 Punkte, Tordifferenz: - 20) ebenfalls vor dem Abstieg. Drei Teams werden mindestens den Gang in die Oberliga antreten müssen. Der BSV (30 Punkte, Tordifferenz: -13) muss daher zwingend den SV Todesfelde (27 Punkte, Tordifferenz: -27) auf Distanz halten. Spannend: Am kommenden Wochenende kommt es in Todesfelde (10. Mai, 16 Uhr) zum direkten Duell.

Falls die Waller am Ende der Saison vor Kiel und Todesfelde in der Tabelle stehen, könnte es eventuell auch noch mit dem Verbleib in der Regionalliga klappen. Die Voraussetzung dafür wäre, dass der Meister TSV Havelse sich in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga (Gegner: 1. FC Lok Leipzig oder Hallescher FC) durchsetzt.

