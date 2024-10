buten un binnen Werders Weiser soll im November erstmals für Algerien spielen Stand: 29.10.2024 10:38 Uhr

Mitchell Weiser hatte schon zuvor klargemacht, dass er gerne für die Algerier auflaufen möchte. Am 14. November könnte er im Spiel gegen Äquatorialguinea sein Debüt feiern.

Werders Sportlicher Leiter Peter Niemeyer bestätigte am Sonntag bei "Sky", dass Weiser bald Nationalspieler sein wird. "Die Einladung ist bei uns eingegangen und er wird in der nächsten Länderspielpause nach Algerien reisen und für die Nationalmannschaft auflaufen", so Niemeyer. Weiser wird somit zum Aufgebot von Nationaltrainer Vladimir Petkovic gehören.

Möglich ist dies, da ein Großvater Weisers aus Algerien stammt. Schon im Oktober war bei der FIFA Weisers Wechsel vom DFB zum algerischen Verband vollzogen worden. Mit der deutschen U21-Nationalmannschaft gewann Werders Außenverteidiger 2017 die U21-Europameisterschaft. Beim 1:0 im Finale gegen Spanien gelang Weiser damals sogar der Siegtreffer.

Mit den Algeriern trifft der 30-Jährige im Rahmen der Qualifikation für den Afrika-Cup am 14. November auf Äquatorialguinea. Am 17. November steht im Anschluss eine Partie gegen Lybien an.

