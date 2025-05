buten un binnen Das Aus in den Play-offs droht: Eisbären brauchen unbedingt einen Sieg Stand: 06.05.2025 10:55 Uhr

Am Dienstagabend um 19 Uhr wollen die Bremerhavener Basketballer im Viertelfinale der Play-offs ihre letzte Chance ergreifen. Eine erneute Niederlage bedeutet das Ende der Saison.

Die Eisbären haben bereits die ersten beiden Partien gegen die Gießen 46ers verloren. Im ersten Heimspiel unterlagen sie nach Verlängerung mit 98:109. Am Samstag verloren sie in Gießen auch das zweite Spiel mit 74:86. Damit ist klar, dass sie in der Best-of-Five-Serie nun drei Siege in Serie holen müssen, um doch noch in das Halbfinale der Play-offs einzuziehen.

"Wir sind noch nicht ausgeschieden. Wir wissen, dass wir eine Chance haben, gegen Gießen zu gewinnen“, sagt Trainer Steven Esterkamp in der "Nordsee-Zeitung". Im Falle einer erneuten Niederlage wären die Play-offs für die Bremerhavener vorzeitig beendet.

