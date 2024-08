buten un binnen Werders Ex-Stürmer Füllkrug wechselt von Dortmund zu West Ham United Stand: 05.08.2024 18:07 Uhr

Nach nur einer Saison verlässt Niclas Füllkrug Borussia Dortmund wieder. Die Dortmunder kassieren für den einstigen Bremer laut Medienberichten bis zu 30 Millionen Euro.

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt von Borussia Dortmund nach England zu West Ham United. Der 31-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028, wie der Club aus der englischen Premier League mitteilte. Füllkrug hat für den BVB in der vergangenen Bundesliga-Saison in 29 Spielen zwölf Treffer erzielt und acht weitere vorbereitet. In der Champions League erreichte er mit seinem Team zudem überraschend das Finale, das die Dortmunder gegen Real Madrid 0:2 verloren. Auch am Final-Einzug hatte Füllkrug seinen Anteil. So erzielte er im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris St. Germain den 1:0-Siegtreffer.

Dennoch haben die Verantwortlichen in Dortmund vor der neuen Saison die Konkurrenz-Situation im Sturm deutlich verschärft, indem sie Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart verpflichtet haben. Der Guineer hat in der vergangenen Saison in der Bundesliga 28 Tore erzielt.

Füllkrugs Stammplatz ist dadurch akut in Gefahr geraten, sodass der 31-Jährige sich mit einem Wechsel beschäftigt hat. In den vergangenen Wochen machten auch Gerüchte über einen Transfer zu Atlético Madrid oder zur AC Mailand die Runde. Letztlich verpflichtete nun West Ham United den Nationalstürmer. Laut "Sky" zahlt der Klub aus London fix 26 Millionen Euro an die Dortmunder für Füllkrug. Durch Boni-Zahlungen können weitere vier Millionen Euro dazukommen. Werder ist dem Vernehmen nach nicht an dem Weiterverkauf beteiligt, kassiert also keinen Teil der Ablösesumme.

